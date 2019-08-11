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В Пинске в микрорайоне Радужный открылся новый детский сад

12.08.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинске в микрорайоне Радужный открылся новый детский сад
В среду, 7 августа, в Пинске состоялись два знаковых события для жителей города.
В этот день были открыты лечебно-диагностический корпус «Западный» по ул. Брестской и ясли-сад № 20 на 240 мест в микрорайоне Радужный.

Необходимость строительства дошкольного учреждения здесь назрела уже давно, поскольку это новый микрорайон, где проживает большое количество молодых семей, среди которых немало и многодетных.

– Приятно, что намеченные планы воплощаются в жизнь, – отметил А.В. Лис, выступая на торжественной церемонии открытия нового объекта образования. – Это учреждение – для радости детей. Защита детства – важнейшее направление социальной политики Республики Беларусь. И облисполком, и городские власти вкладывают средства в социальные объекты. Причем это не один объект, который введен за последнее время в Брестской области. В прошлом году в Бресте был открыт детский сад на 300 мест, в Барановичах введен также ясли-сад на 240 мест, спортзал в Каменецком районе, в сентябре к тысячелетию Бреста планируется открыть одну из крупнейших в области и стране школу-сад на 470 мест в новом микрорайоне Юго-Западный.

А.В. Лис выразил благодарность всем, кто принимал участие в реализации этого проекта, и вручил подарок воспитанникам яслей-сада – детские спортивные тренажеры. В свою очередь получил сувенир от юных пинчан.

Генеральный директор ОАО «Пинский стройтрест № 2» Н.П. Ковалько вручил символический ключ заведующей яслями-садом И.Н. Заньковец. Ирина Николаевна отметила, что новый детский сад – гордость и радость всех жителей Пинска. Это современное здание, соответствующее всем требованиям. В детском саду имеются музыкальный и физкультурный залы, бассейн, компьютерно-игровая комната, открыт пункт коррекционно-педагогической помощи, прогулочные площадки оснащены современным надворным оборудованием, в группах – яркие игрушки и книги. И это стало возможным благодаря людям, которым небезразлично будущее наших детей.

После традиционного перерезания красной ленточки гости совершили небольшую экскурсию. И.Н. Заньковец рассказала, что в целях безопасности воспитанников две калитки оборудованы видеодомофонами, что позволяет увидеть, кто приходит за ребенком. Кроме того, установлены 12 видеокамер по периметру детского сада и 6 камер внутри здания. Ирина Николаевна вместе с сотрудниками учреждения дошкольного образования продемонстрировала гостям пищеблок, на котором установлено современное оборудование, физиотерапевтический кабинет, физкультурный и музыкальный залы, группы, в которых занимаются дети, и комфортные комнаты для сна.

А.В. Лис вручил ребятам сладкие подарки и пожелал им радостного и счастливого пребывания в детском саду.

На строительство яслей-сада № 20 в Пинске было затрачено 7,7 миллиона бюджетных средств. По словам А.В. Лиса, ежегодно примерно 30 миллионов рублей из бюджета направляется на объекты сферы образования.

Н.П. Жукова подчеркнула, что с введением в строй нового детского сада у жителей микрорайона исчезнет проблема с устройством ребенка в дошкольное учреждение, все будет в шаговой доступности.

– Дошкольная и школьная среда формирует здоровье ребенка. Здесь созданы все условия для этого: есть возможность научить детей плавать, получить оздоровительные процедуры, да и в целом коллектив настроен на то, чтобы растить здоровых, умных граждан Республики Беларусь, – отметила Наталья Павловна. – Спасибо всем, кто приложил усилия для создания этого дошкольного учреждения, руководству области за то, что этим вопросам уделяется первостепенное значение.

В нашей стране приоритетом является забота о людях. Нынешние события – очередное тому подтверждение.

Инна УРБАНОВИЧ.
Фото автора.

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Состоялась торжественная церемония открытия лечебно-диагностического корпуса «Западный» »
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