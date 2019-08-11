Топ-7 больших строительных проектов, которые так и не были реализованы

Источник материала: Tut.by

Нереализованные архитектурные проекты называют бумажной или визионерской архитектурой. Ее расцвет пришелся на начало XX века — период конструктивизма и русского (советского) авангарда. Архитекторы XXI века продолжают создавать фантастические концепции — возможно, некоторые из них со временем станут частью городов будущего. Рассказываем о необычных зданиях и городах, которые воплотились только в чертежах и моделях.

Отель Attraction: новый мир Гауди



Фото: pinterest.com

В 1908 году испанский архитектор разработал для Нью-Йорка план гигантского отеля — предполагалось, что это будет небоскреб высотой 360 метров. Центром комплекса из купольных строений должна была стать закрученная наподобие веретена башня в форме параболы. Однако о существовании проекта стало известно только в 1956 году, когда вышел доклад «Новый мир Гауди». План архитектора был частично реализован почти 100 лет спустя — на его основе группа каталонских и американских художников и архитекторов заново возвела в Нью-Йорке небоскребы Всемирного торгового центра, Grand Zero. По словам Марка Маскорти-и-Боикса — главы команды, воссоздавшей компьютерную проекцию сооружения Гауди по сохранившимся рисункам архитектора, — жители Нью-Йорка полюбили бы это здание раньше, если бы знали о нем.

«Башня III Интернационала»: штаб-квартира Коминтерна Татлина



Фото: moma.org

В 1919 году русский и советский художник и архитектор Владимир Татлин, один из основателей конструктивизма, получил заказ на создание символа Октябрьской революции. Он предложил возвести в Петрограде башню высотой 396 метров из стекла и железа. Здание предполагалось построить в форме спирали с четырьмя прозрачными подвесными конструкциями внутри, которые располагались бы друг над другом и вращались с разной скоростью. В них по плану размещались четыре подразделения штаб-квартиры Коминтерна. Куб, где находилась законодательная власть, должен был совершать оборот вокруг оси в течение года; пирамида, где располагалась исполнительная власть, — раз в месяц; цилиндр, отданный пресс-бюро, — раз в день; полусфера, где помещалась радиостанция, — раз в сутки. Проект долгое время был известен только по фотографиям деревянной модели, в 1920 году созданной Татлиным вместе с группой студентов-архитекторов. Здание не было построено, но в 1979 году в Национальном центре искусства и культуры Жоржа Помпиду в Париже создали модель башни Татлина, опираясь на фотографии 1920 года и следуя сохранившимся указаниям архитектора.

Отель «Иллинойс»: небоскреб высотой в милю Фрэнка Райта



Фото: neomam.com

В 1959 году знаменитый архитектор Фрэнк Ллойд Райт предложил построить в Чикаго — городе, где он начинал свою карьеру, — новый отель. В небоскребе «высотой в милю» (1,6 км), как назвал его архитектор, предполагалось 528 этажей, 76 лифтов и парковка на 15 тыс. машин. По предварительным оценкам, в здании могло жить и работать 100 тыс. человек. Проект подразумевал небоскреб необычной в то время формы — зубчатый шпиль из стекла и золотистого металла.

Технические возможности для постройки здания уже существовали, но проект не был реализован из-за отсутствия инвесторов.

«Шагающий город»: передвижные дома Рона Херрона



Фото: moma.org

В 1964—1966 годах английский архитектор и преподаватель Рональд Джеймс Херрон создал концепцию города, который мог бы в буквальном смысле шагать по земле и перемещаться в любую точку, куда нужно было доставить ресурсы или заселить территории. Город предполагалось создать из мобильных конструкций, которые передвигались на огромных телескопических «ногах» из стали и могли обмениваться информацией при помощи таких же «рук». Здания яйцевидной формы, напоминавшие насекомых, согласно чертежам архитектора достигали 30 этажей в высоту. Журнал International Times представил «Шагающий город» как военное оружие, по аналогии с фортами противовоздушной обороны инженера Гая Манселла, построенными во время Второй мировой войны. По словам Херрона, город был предназначен для выживания, а не для нападения. Проект не нашел поддержки и не был реализован.

Общественный центр «Облако»: «четвертая грация» Уилла Олсопа



Фото: all. design

Сооружение должно было стать дополнением к композиции из трех исторических памятников Ливерпуля, известных как «три грации»: Королевское здание (Royal Liver Building), здание ливерпульского порта (Port of Liverpool Building) и здание пароходства Кунард (Cunard Building). Трио символизирует прежнюю морскую мощь и богатство города.

Жюри международного конкурса, состоявшегося в 2004 году, рассматривало четыре проекта под общим названием «Четвертая грация». Два были предложены лауреатами Притцкеровской премии сэром Норманом Фостером и сэром Ричардом Роджерсом, третий — Эдвардом (Тедом) Куллинаном. Победу присудили работе профессора архитектуры Уильяма Олсопа, который представил концепцию общественного центра «Облако». В 2000 году Олсоп получил награду «Здание года» за план библиотеки в лондонском районе Пекхэм — фантастическое сооружение, напоминающее космический корабль на ходулях. «Четвертая грация» Олсопа состояла из двух элементов: башни в зооморфном стиле высотой 118,5 м, где предполагалось разместить офисы, магазины и жилые помещения, и шарообразной цветной структуры-«облака», где бы расположились музей и художественная галерея. Здание осталось на бумаге по разным причинам — от высокой стоимости до проблем с реализацией, поскольку при строительстве пришлось бы настолько увеличить высоту «Четвертой грации», что она загородила бы остальное трио.

«Хрустальный остров»: жилой комплекс сэра Фостера



Фото: fosterandpartners.com

Британский архитектор Норман Фостер планировал к 2014 году возвести в московском районе Нагатино необычный жилой комплекс. Внутри, кроме квартир, собирались разместить офисы, чтобы жители могли добираться до работы за несколько минут, а также магазины и отель. Здания-спирали должны были закручиваться вверх в противоположных направлениях, а сверху комплекс укрывала надстройка в виде шатра высотой 450 м. Башня имела форму конуса с диаметром основания 700 м и вогнутой боковой поверхностью в виде диагональной сетки с ячейками-ромбами. Гиперболоидная конструкция шатра намеренно схожа с Шуховской телевизионной башней, поскольку сэр Фостер — поклонник работ инженера В. Г. Шухова и часто «цитирует» его в собственных творениях. Башня-шатер смогла бы зимой сохранять тепло внутри «Хрустального острова», а летом обеспечивать прохладу. Кроме того, в комплексе планировалось использовать альтернативные источники энергии.

Норман Фостер назвал «Хрустальный остров» одним из самых амбициозных мировых проектов, в котором он хотел воплотить 40 лет практики. В декабре 2007 года план строительства был одобрен, но после ухода Юрия Лужкова с поста мэра Москвы остался без поддержки.

«Горизонтальный небоскреб»: частный спортивный клуб Захи Хадид



Фото: zaha-hadid.com

В 2017 году на Лондонском фестивале архитектуры галерея Захи Хадид представила выставку Zaha Unbuild, посвященную нереализованным проектам архитектора. В начале карьеры работы Хадид часто выигрывали различные архитектурные конкурсы во всем мире, но заказов было мало. Одной из оставшихся на бумаге разработок стал план частного спортивного клуба The Peak Leisure Club в Гонконге, созданный в 1982—1983 годах. Здание в стиле супрематизма предполагалось расположить на холмах Коулуна. Хадид, которая интересовалась деконструктивистской архитектурой и творчеством Эля Лисицкого, предложила раскопать каменистые холмы и построить искусственные скалы, разбив ландшафт на геометрические формы. По сохранившимся рисункам видно, что плоскости стен клуба были расположены под неожиданными углами, отличными от привычных 90 градусов, и продолжали очертания холмов. Причиной, по которой клуб не был построен, называют очередной территориальный спор Британии и Китая по поводу Гонконга, из-за чего заказчик не рискнул вкладывать средства в амбициозный проект.