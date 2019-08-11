А1 первым в Беларуси начал подключать виртуальные eSIM-карты

Источник материала: Ежедневник





Компания A1 предоставила своим абонентам возможность использования eSIM – виртуальной цифровой SIM-карты нового поколения.

Цифровая виртуальная eSIM-карта представляет собой небольшой чип, встроенный в материнскую плату устройства, который удаленно программируется оператором связи. Для eSIM-карты доступны те же возможности, что и для ее пластикового аналога: ее можно заблокировать в случае утраты телефона, а также переустановить на новое устройство.

Технология отвечает стандартам безопасности международной ассоциации GSMA и поддерживается рядом современных смартфонов, планшетов, ноутбуков, некоторыми «умными» часами, трекерами, а также устройствами из мира «интернета вещей».

В отличие от физических SIM-карт, число которых ограничено количеством слотов в смартфоне и не превышает двух, пользователи eSIM могут установить на один гаджет до пяти различных eSIM и переключаться между ними по мере необходимости.

«Мы первыми в Беларуси внедряем eSIM и делаем это, в первую очередь, для удобства наших абонентов, которые пользуются современными гаджетами и предпочитают самостоятельно управлять своими устройствами онлайн. При этом мы считаем, что в будущем не смартфоны станут драйвером этой технологии, а «интернет вещей». Одно дело физически вставлять SIM-карты в десятки, сотни и даже тысячи разных датчиков, счетчиков и других дата-передающих устройств, и совсем другое – удаленно запрограммировать их и управлять через один лицевой счет», – прокомментировала заместитель генерального директора по потребительскому сегменту А1 Ирина Савина.

Важным условием использования eSIM является поддержка этой технологии абонентским устройством. Однако таких устройств пока немного. Сегодня среди официально представленных в Беларуси это смартфоны и планшеты Apple iPhone XS, iPhone XS max, iPhone XR, iPad Pro 11 дюймов, iPad Pro 12,9 дюйма 3-го поколения, iPad Air 3-го поколения, iPad mini 5-го поколения. Список этих устройств будет расширяться по мере появления новинок от ведущих производителей.

На данном этапе внедрения технологии для подключения еSIM абоненту необходимо посетить любой фирменный центр продаж и обслуживания А1 либо заказать eSIM в интернет-магазине А1 вместе со смартфоном или планшетом, который поддерживает новую технологию. Стоимость и порядок получения цифровых и обычных физических SIM не отличаются, поэтому теперь абонент может сам выбрать тип карты при подключении.