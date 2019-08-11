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Момент бомбовой атаки американского «самолета-невидимки» попал на видео

12.08.2019 16:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Момент бомбовой атаки стратегического бомбардировщика B-2 Spirit попал на видео. На кадрах, снятых 3 августа нынешнего года, самый дорогой самолет в истории сбрасывает сразу пять бомб. Об этом сообщает The Avionist.

B-2 Spirit принадлежит к 110-й эскадрилье, принадлежащей 131-му бомбардировочному крылу. Это единственное подразделение Национальной гвардии США, использующее самолеты этого типа. На кадрах видно, как самолет сбрасывает пять бомб BDU-50 весом 500 фунтов (227 кг) каждая.

Всего в боекомплект B-2 могут входить до 80 500-фунтовых бомб с наведением по GPS. Учебные боеприпасы BDU-50 полностью воспроизводят характеристики бомб Mk82, они могут оснащаться также комплектом лазерного самонаведения LGB (Laser Guided Bomb).

Известно, что такие бомбы используют для обучения пилотов, так как они стоят достаточно недорого, и учебный процесс обходится в сравнительно скромные суммы. Натренировавшись на BDU-50, пилоты переходят на дорогие управляемые боеприпасы.

 
 
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B-2 Spirit - самый дорогой и один из самых редких самолетов в мире.
 
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