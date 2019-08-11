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С 12 по 21 августа в районе будет проходить профилактическая акция «Ребенок – главный пассажир!»

12.08.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

С 12 по 21 августа в районе будет проходить профилактическая акция «Ребенок – главный пассажир!»

Зачастую, по словам стражей порядка, можно увидеть такую картину: машина движется на большой скорости, а на заднем сиденье радостно прыгает малыш, или ребенок сидит на руках у мамы, не сумевшей отказать себе в привычке проехаться на переднем сиденье. А порой забота родителей-водителей о детях ограничивается лишь наклейкой на заднем стекле “Ребенок в машине”.

Как подчеркивают сотрудники Госавтоинспекции, судьбу ребенка в аварийной ситуации определяет то, как он сидит в автомобиле, а также напоминают, что перевозка детей в легковой машине, оборудованной ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием:

* детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, – в возрасте до 5 лет;

* детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, – в возрасте от 5 до 12 лет.

Более того, за неиспользование детского удерживающего устройства в случаях, когда оно обязательно, водители могут быть привлечены к ответственности в виде предупреждения или штрафа в размере до 4 базовых величин (ч. 5 ст. 18.14 КоАП), а в случае повторного нарушения грозит штраф от 2 до 8 базовых величин (ч. 12 ст. 18.14 КоАП).

Уважаемые взрослые, соблюдайте правила перевозки в автотранспорте несовершеннолетних пассажиров, позаботьтесь об их безопасном детстве.

 

 
 
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Зачастую, по словам стражей порядка, можно увидеть такую картину: машина движется на большой скорости, а на заднем сиденье радостно прыгает малыш, или...
 
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