С 12 по 21 августа в районе будет проходить профилактическая акция «Ребенок – главный пассажир!»

Источник материала: Газета Авангард





Зачастую, по словам стражей порядка, можно увидеть такую картину: машина движется на большой скорости, а на заднем сиденье радостно прыгает малыш, или ребенок сидит на руках у мамы, не сумевшей отказать себе в привычке проехаться на переднем сиденье. А порой забота родителей-водителей о детях ограничивается лишь наклейкой на заднем стекле “Ребенок в машине”.

Как подчеркивают сотрудники Госавтоинспекции, судьбу ребенка в аварийной ситуации определяет то, как он сидит в автомобиле, а также напоминают, что перевозка детей в легковой машине, оборудованной ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием:

* детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, – в возрасте до 5 лет;

* детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, – в возрасте от 5 до 12 лет.

Более того, за неиспользование детского удерживающего устройства в случаях, когда оно обязательно, водители могут быть привлечены к ответственности в виде предупреждения или штрафа в размере до 4 базовых величин (ч. 5 ст. 18.14 КоАП), а в случае повторного нарушения грозит штраф от 2 до 8 базовых величин (ч. 12 ст. 18.14 КоАП).

Уважаемые взрослые, соблюдайте правила перевозки в автотранспорте несовершеннолетних пассажиров, позаботьтесь об их безопасном детстве.