Официально: надписи на могилах повстанцев Калиновского сделают на беларуском

Источник материала: KYKY

Свершилось: на перезахоронениях повстанцев Калиновского в Вильнюсе надписи выполнят на беларуском языке. Об этом сообщает «Рацыя».

Такой ответ получила общественная кампания #Kalinouski2019, которая и возникла для того, «чтобы помочь государству сделать правильный выбор». К инициативе подключились молодые историки и краеведы, общественные деятели и политики. Их цель — просвещать о восстании Калиновского. В ноябре 2019 кампания планирует съездить в Вильнюс, чтобы лично присутствовать при перезахоронении останков повстанцев.

Активистам прислали официальный ответ от вице-министра культуры Литовской Республики. В письме указали: «Правительство Литовской Республики, согласно рекомендациям Литовского института истории, принял постановление: останки всех повстанцев 1863-1864 годов, которых нашли на горе Гедимина, перезахоронят на кладбище «Росы» в Центральной часовне. Фамилии погибших напишут на литовском, польском и беларуском языках».

Напомним, в июле 2017 года на горе Гедимина в Вильнюсе во время раскопок обнаружили останки 20 человек, в том числе и Кастуся Калиновского, что подтвердили ученые. Мы рассказывали о том, как Беларусь долгое время оставалась в стороне: пока Польша и Литва активно договаривались о нюансах мемориализации, официальный Минск «безмолвствовал». Считалось, что власти отстаивали позицию, мол, Калиновский никакой не беларус, восстание — польское и принесло Беларуси только вред.