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Официально: надписи на могилах повстанцев Калиновского сделают на беларуском
Источник материала: KYKY>
Свершилось: на перезахоронениях повстанцев Калиновского в Вильнюсе надписи выполнят на беларуском языке. Об этом
Такой ответ получила общественная кампания #Kalinouski2019, которая и
Активистам прислали официальный ответ от вице-министра культуры Литовской Республики. В письме указали: «Правительство Литовской Республики, согласно рекомендациям Литовского института истории, принял постановление: останки всех повстанцев 1863-1864 годов, которых нашли на горе Гедимина, перезахоронят на кладбище «Росы» в Центральной часовне. Фамилии погибших напишут на литовском, польском и беларуском языках».
Напомним, в июле 2017 года на горе Гедимина в Вильнюсе во время раскопок обнаружили останки 20 человек, в том числе и Кастуся Калиновского, что
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