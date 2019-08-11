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Официально: надписи на могилах повстанцев Калиновского сделают на беларуском

12.08.2019 16:35 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Свершилось: на перезахоронениях повстанцев Калиновского в Вильнюсе надписи выполнят на беларуском языке. Об этом сообщает «Рацыя».

Такой ответ получила общественная кампания #Kalinouski2019, которая и возникла для того, «чтобы помочь государству сделать правильный выбор». К инициативе подключились молодые историки и краеведы, общественные деятели и политики. Их цель — просвещать о восстании Калиновского. В ноябре 2019 кампания планирует съездить в Вильнюс, чтобы лично присутствовать при перезахоронении останков повстанцев.

Активистам прислали официальный ответ от вице-министра культуры Литовской Республики. В письме указали: «Правительство Литовской Республики, согласно рекомендациям Литовского института истории, принял постановление: останки всех повстанцев 1863-1864 годов, которых нашли на горе Гедимина, перезахоронят на кладбище «Росы» в Центральной часовне. Фамилии погибших напишут на литовском, польском и беларуском языках».

Напомним, в июле 2017 года на горе Гедимина в Вильнюсе во время раскопок обнаружили останки 20 человек, в том числе и Кастуся Калиновского, что подтвердили ученые. Мы рассказывали о том, как Беларусь долгое время оставалась в стороне: пока Польша и Литва активно договаривались о нюансах мемориализации, официальный Минск «безмолвствовал». Считалось, что власти отстаивали позицию, мол, Калиновский никакой не беларус, восстание — польское и принесло Беларуси только вред. 

Читайте по теме: Сколько в вас процентов Калиновского? Тест

 
Теги: Минск
 
 
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Свершилось: на перезахоронениях повстанцев Калиновского в Вильнюсе надписи выполнят на беларуском языке. Об этом сообщает «Рацыя». Такой ответ получила...
 
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