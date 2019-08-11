От собственного смартфона до «умного дома»: A1 поделился своими планами

Источник материала: Новости Дзержинска

Завершив процесс ребрендинга, провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг A1 представил новые продукты и заявил о приоритетных направлениях развития компании.

С 12 августа 2019 года компания окончательно перешла к использованию в операционной деятельности бренда А1. Так, сегодня клиентам компании доступны услуги мобильной и фиксированной связи, облачного хранения и обработки данных, интерактивного телевидения, а также развлекательный контент от одного провайдера.

Одним из ключевых новшеств после ребрендига стал старт продаж смартфона под собственным брендом «А1 Альфа». Мобильное устройство отличается современным дизайном, большим 6,26-дюймовым экраном, двойной основной камерой 13+2 Мп с поддержкой технологии искусственного интеллекта, а также большим объемом встроенной памяти на 64 ГБ с возможностью расширения до 256 ГБ. Кроме того, официальная гарантия на устройство увеличена по сравнению с гарантией на другие модели и составляет 24 месяца, позволяя пользователям быть уверенными в своей покупке вдвое дольше. Доступные цвета корпуса смартфона – черный и бирюзовый.





Новинка может работать в сетях всех белорусских операторов. При этом для абонентов А1 предусмотрены особые условия: возможность приобрести смартфон в рассрочку до 30 месяцев с ежемесячным взносом от 9,9 рубля, а также специальная цена 199 рублей при покупке единовременным платежом.

Кроме того, с 12 августа 2019 года абоненты А1 первыми в Беларуси смогут подключить в свои устройства eSIM – виртуальные цифровые SIM-карты нового поколения. При покупке нового смартфона с поддержкой eSIM теперь будет достаточно только активировать само устройство и отсканировать специальный QR-код оператора. Всего несколько кликов для настройки – и абонент сможет пользоваться услугами мобильной связи А1. При этом список этих устройств расширяется по мере появления новинок от ведущих производителей. На данном этапе внедрения технологии для подключения еSIM абоненту необходимо посетить любой фирменный центр продаж и обслуживания А1 либо заказать eSIM в интернет-магазине А1 вместе со смартфоном или планшетом, который поддерживает новую технологию.









Еще одним интересным предложением для клиентов стал запуск удобного мобильного приложения «Мой А1». С его помощью абоненты смогут самостоятельно получать доступ к информации о своем балансе и остатках минут и трафика, управлять подключенными услугами и добавлять новые. А в ближайшее время A1 представит свою новую услугу – «А1 Умный дом». С ее появлением обычный смартфон превратится в удобный инструмент управления домом: позаботится о комфорте, безопасности людей и имущества, поможет экономить электроэнергию и облегчит ежедневную рутину, взяв на себя управление «умной» бытовой техникой в автоматическом режиме на основе пользовательских сценариев.

Ознакомиться с новыми предложениями и продуктами компании можно в фирменных магазинах либо детально протестировать в центре цифровых услуг А1 в Минске (ул. Интернациональная, 36) – первом магазине компании нового формата, предлагающем посетителям особый пользовательский опыт. Помимо оборудования здесь представлены услуги мобильной связи и фиксированного интернета для частных и корпоративных клиентов, интерактивное телевидение VOKA. Кроме того, в центре цифровых услуг А1 можно получить информацию об инновационных ИКТ-услугах для бизнеса.











В своих планах компания A1 делает ставку на конвергентность – объединение ранее раздельных услуг в комплексное предложение от одного провайдера. На этой же основе компания будет развивать сервисы для бизнеса. Сегодня А1 обеспечивает корпоративных клиентов не только мобильной связью и интернетом, но и широким пакетом услуг для бизнеса любого масштаба, делая особый упор на безопасность. Так, например, дата-центр компании – один из крупнейших в Беларуси – недавно подтвердил соответствие стандарту информационной безопасности ISO 27001.

Одновременно A1 планирует активно развивать сферу развлекательного контента на базе видеосервиса VOKА. В ночь с 11 на 12 августа популярный у минчан мультиплекс velcom cinema в ТРЦ Dana Mall сменил имя и визуальное оформление на VOKA



