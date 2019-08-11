В рейтинге смартфонов с лучшими в мире камерами новый лидер

Источник материала: Tut.by

Эксперты авторитетного ресурса по сравнению фотографий со смартфонов DxOMark протестировали новый флагманский аппарат компании Samsung — Galaxy Note10+ 5G. Устройство заняло первое место в рейтинге, сдвинув с пьедестала Huawei P30 Pro.





Общая оценка Samsung Galaxy Note10+ 5G — 113 баллов (118 баллов за фотосъемку и 101 балл за съемку видео). Это — на один бал больше, чем у Huawei P30 Pro и Samsung Galaxy S10 5G.

К основным плюсам камеры Galaxy Note10+ 5G специалисты отнесли быстрый автофокус, широкий динамический диапазон, хороший эффект боке с градиентным размытием, контролируемый шум, а также достаточно яркие цвета в большинстве режимов съемки и высокую детализацию при съемке с зуммированием.

Из недостатков: перенасыщенная цветопередача на некоторых фотографиях, шум при съемке с недостаточным освещением в помещениях и на улице, небольшие ошибки при определении глубины объектов в кадре, а также потеря деталей при фотографировании с большим увеличением.

Напомним: Galaxy Note10+ 5G оснащается четверной камерой. Разрешение основной — 12 Мп (f/1.5-f/2.4), широкоугольной — 16 Мп (f/2.2), телефото — 12 Мп (f/2.1). Четвертый датчик — 3D ToF — используется для измерения глубины картинки.

В Беларуси Galaxy Note10+ начнет продаваться в 23 августа по цене в 2999 рублей.

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