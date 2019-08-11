Владимир Телепнёв: «Дал слово — будь за него ответственен»

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Владимира Телепнёва судьба постоянно испытывала на прочность и силу характера. Этого замечательного человека знает, без преувеличения, каждый мстиславчанин. Для многих он стал флагманом, примером для подражания и настоящей личностью, которой может гордиться Мстиславщина. На его плечах долгое время лежала ответственность за развитие и процветание района и благополучие людей. Именно это он ставил на первое место в своей работе.

У истоков силы

В становлении каждой личности есть своя предыстория. Владимир Телепнёв родился в д. Чепуркино Подсолтовского сельсовета в семье, где уважали труд и ценили людей. Это было голодное послевоенное время. Мальчик рос смышлёным и любознательным. Лучшие качества характера прививали ему отец-фронтовик, прошедший всю войну Григорий Фёдорович и труженица-мама Мария Михайловна. Владимир окончил школу и поступил в Витебскую ветеринарную академию, где осваивал профессию зоо-техника. В Витебске он встретил свою вторую половину — Любовь Филипповну, которая училась в педагогическом институте. После окончания учёбы молодая пара приехала жить в Подсолтово. Владимир стал работать по специальности в местном колхозе «Советская Белоруссия». Молодой специалист сразу показал отличные результаты в своей работе. Ему даже от армии давали отсрочки, настолько не хотели отпускать зоотехника из хозяйства. Поэтому после года службы на Кольском полуострове он снова вернулся в Подсолтово на свою должность.

Дорога к успеху

В один из дней Телепнёва пригласил на беседу первый секретарь райкома партии Василий Казаков и предложил молодому человеку занять должность председателя колхоза «Ленинский путь». Услышав такое предложение, Владимир Григорьевич отказался, считал, что слишком молод для такого ответственного участка работы, но районное руководство увидело в нём перспективного руководителя. Во время представления молодого председателя, труженики шептались: «Что он сможет, совсем зелёный…».

▪ Первый секретарь райкома партии Пётр Катушкин разглядел во Владимире Телепнёве будущего успешного руководителя. Фото из семейного архива.

Владимир Телепнёв опускать руки не стал. Он знал, что должен сделать хозяйство одним из лучших, что только от людей зависит успех работы. Поэтому начал с главного — стал делать жизнь работников уютнее и комфортнее. Появились дороги, стали строиться колхозные домики. Со временем вокруг молодого председателя собралась настоящая команда. В неё входили не только главные специалисты хозяйства, а также друг и верный помощник Владимира Григорьевича, его водитель Александр Огородников, который сопровождал своего шефа до самого завершения его трудовой деятельности. Прошло несколько лет, и колхоз «Ленинский путь» стал одним из лучших хозяйств района. На высшем уровне проходили все главные сельскохозяйственные кампании, работала столовая, продукты для которой заготавливались на колхозных огородах и в садах. Здесь был построен детский сад, ФАП, колхоз закупил всё необходимое оборудование для лечения людей, специальный колхозный автобус возил детей в школу, а лучшие труженики поощрялись поездками по всему Советскому Союзу.

Слышать людей

Каждый рабочий колхоза знал, что Владимир Телепнёв строгий, но справедливый руководитель. Он относился к своим подчинённым очень внимательно. Если возникала конфликтная ситуация, предпочитал узнавать две точки зрения и только потом принимать решение. Владимир Григорьевич всегда давал шанс даже тем, кто совершил серьёзный проступок. Непримиримо относился к лени и безответственности. Председатель лично контролировал ход дел в хозяйстве, оперативно решал возникающие проблемы, смог завоевать расположение и уважение людей своей искренностью, добротой и ответственностью по отношению к общему делу.

Ступени карьерного роста

Успешного руководителя не могло не заметить партийное руководство. Он полностью оправдал их надежды, поэтому в 1978 году был назначен председателем Мстиславского райисполкома, где отработал пять лет. Те годы Владимир Григорьевич вспоминает с доброй улыбкой:

— Я лично знал каждого председателя, это были хорошие труженики, которые конкурировали между собой, стремились достичь высокого результата. Работать было интересно, район развивался динамично.

▪ Во время встречи с российской делегацией. Фото из семейного архива.

После этой должности Владимир Телепенёв работал председателем сельсовета, первым секретарём райкома партии. Но работа хозяйственником всё же была ему ближе к сердцу, поэтому он решил вернуться в родной колхоз «Ленинский путь», где ещё долго и плодотворно работал.

Награды за труд

Перечислить все награды за успешную трудовую деятельность ветерана труда практически невозможно, их настолько много, что для этого понадобится отдельная статья. Укажу лишь самые знаковые из них: орден «Знак почёта», медаль «За отвагу на пожаре», Грамота Верховного Совета БССР, Почётная грамота Национального собрания Республики Беларусь, звание «Человек года» (2009 год), грамота, подписанная Президентом Беларуси Александром Лукашенко, большое количество грамот и благодарностей областного и районного уровней.

Каждая из них свидетельствует не только об успехах этого руководителя, но и о признании его заслуг.

Знаток хлебных дел

Более двадцати лет жизни Владимир Телепнёв отдал работе директором хлебозавода. Его бывшие коллеги и сейчас с теплотой вспоминают те времена. Под его руководством завод приобрёл новый вид и заработал на полную мощь, принося прибыль в экономику района, был одним из лучших в области. Владимир Григорьевич умел ставить перед собой и коллективом задачи и находить правильные пути их решения.

Надёжный тыл

— Я никогда бы не смог добиться таких успехов, если бы не моя семья, — говорит Владимир Григорьевич. — Любовь Филипповна — моя опора и поддержка. Недавно мы отметили золотой юбилей со дня нашей свадьбы.

Несмотря на то, что муж почти всё время проводил на работе, семья с пониманием относилась к этому. Владимир Телепнёв гордится своими детьми и внуками. Они любят и всегда поддерживают друг друга.

Любовь Филипповна изумительная хозяйка. При помощи мужа она смогла обустроить уютное семейное гнёздышко. Их дом — полная чаша. На огороде они выращивают картофель, помидоры, огурцы, лук, свёклу и много другое. Ветеран труда с радостью показывает фруктовый сад, посаженый своими руками, отстроенную баню, птичник, домашние пристройки. Здесь любят и уважают труд.

Что помнят друзья и коллеги

— Я благодарен многим своим друзьям и бывшим коллегам, что не забывают, звонят и приезжают, — говорит Владимир Григорьевич. — Приятно, что всегда уделяет мне внимание и глава района Александр Прокопов.

Владимир Телепнёв прошёл свой трудовой путь с максимальной самоотдачей и старался добиться успеха на любой из своих должностей. Настоящий лидер, крепкий хозяйственник, человек-скала, но в то же время — чуткий, внимательный, добрый, всегда шёл с открытым сердцем к людям. Наверное, это самый главный секрет его руководства. Ведь для того, чтобы предприятие развивалось, должен быть не только грамотный руководитель, но и сплочённый, нацеленный на работу коллектив.

Нелли ДЕНИСЕНКОВА.