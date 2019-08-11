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Школьники из Копачей стали номинантами в ежегодной республиканской игре «Пароль — октябрёнок»
12.08.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
В 2018/2019 учебном году с целью совершенствования форм работы с октябрятами, развития интеллектуально-творческих способностей, формирования новых компетенций, реализации креативного потенциала, повышения личностной самооценки членов пионерской организации проводилась дистанционная игра «Пароль — октябрёнок: образовательный веб-квест «Покорители вершин».
Фото из архива школы
В течение 7 месяцев октябрятам предлагалось выполнить 35 различных заданий. Всего в республиканской игре приняло участие 728 команд, общее количество участников составило — около 7 000 октябрят. Не остались в стороне и школьники нашего района.
Фото из архива школы
— Мы на протяжении года следили за работой октябрятских групп района, — рассказывает председатель РС ОО «БРПО» Светлана Пацанкова. — Всё это время творческие и активные ребята выполняли различные полезные и интересные задания, проводили встречи, выставки, мероприятия и исследования, которые оформляли в специальный октябрятский дневник. В районном этапе игры всего приняли участите 12 команд.
Фото из архива школы
Первое место по итогам районного этапа заняла команда октябрят «Звёздочки» Мазоловской школы и «Цветик-семицветик» Копачёвской. На втором месте оказались учащиеся средней школы №2 г. Мстиславля. Третье место у команды «Новый день» Ходосовской средней школы. Команды, занявшие первое и второе место, приняли участие в областном и республиканском этапах.
Фото из архива школы
По итогам дистанционной игры октябрятская группа «Цветик-семицветик» была отмечена в республике специальной номинацией «Самая яркая команда».
Наталья ТИХАНОВСКАЯ.
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В 2018/2019 учебном году с целью совершенствования форм работы с октябрятами, развития интеллектуально-творческих способностей, формирования новых компетенций,...
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