Источник материала: Интерфакс

Минимальная зарплата за июль индексироваться не будет, сообщает министерство труда и социальной защиты Беларуси.

Как отметили в Минтруда, по информации Национального статистического комитета, инфляция за июль к июню составила 0,2% и не превысил пятипроцентного порога инфляции Таким образом, минимальная заработная плата за июль 2019 года не индексируется.

Что касается граждан, имеющих доходы на территории Беларуси из других источников, то потери от инфляции возмещаются им по предусмотренным коллективными договорами основаниям.

Денежные доходы населения за июнь, которые подлежат индексации согласно законодательству, будут проиндексированы в пределах Br230,91.

С 1 января 2019 года минимальная заработная плата установлена в размере Br330.