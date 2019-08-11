А1 представил в Беларуси первый смартфон под собственным брендом

Источник материала: Интерфакс

Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг А1 представил первый смартфон под собственной торговой маркой – "А1 Альфа".



Новинку отличает современный дизайн, большой 6,26-дюймовый экран для комфортного серфинга в интернете и просмотра видеоконтента, двойная основная камера 13+2 Мп с поддержкой технологии искусственного интеллекта для качественной фото- и видеосъемки, а также 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 256 ГБ.

Смартфон "А1 Альфа" был создан специально для A1 Telekom Austria Group, прошел все уровни квалификационного контроля и полностью соответствует требованиям австрийского холдинга в отношении технических характеристик и качества сборки, сообщили в пресс-службе компании.

Производителем "А1 Альфа" выступила компания ZTE.

Все покупатели новинки получают расширенную официальную гарантию на 24 месяца от А1.

Мобильное устройство работает под управлением последней версии операционной системы Android 9.0 Pie и представлено в магазинах А1 в двух цветах корпуса – черном и бирюзовом.

Смартфон обладает достаточно продвинутыми техническими характеристиками, в том числе такими востребованными функциями, как, например, сканер отпечатков пальцев.



При этом для действующих и новых абонентов компании на покупку "А1 Альфа" действуют уникальные условия: специальная цена от Br199 при единоразовом платеже или Br9,90 рубля в месяц при покупке в 30-месячную рассрочку.

В комплекте с "А1 Альфа" все покупатели в дополнение к наушникам и зарядному устройству найдут прозрачный силиконовый чехол-бампер, который позволит уберечь смартфон от повреждений.

А по случаю старта продаж новинки первые несколько тысяч покупателей получат в подарок уникальный комплект – защитное стекло для экрана и дополнительный стильный чехол-бампер графитового цвета, изготовленный по технологии "soft touch".

"Представление на рынке собственного смартфона A1 в первый день работы компании под новым брендом – очень символичный и ответственный шаг. "А1 Альфа" – это универсальное решение, которое способно удовлетворить все запросы современного пользователя вне зависимости от возраста, предпочтений, опыта потребления услуг и финансовых возможностей. Именно таким, на наш взгляд, должен быть продукт, достойный того, чтобы первым представлять бренд А1 на всех рынках присутствия A1 Telekom Austria Group – в том числе и в Беларуси", – отметила заместитель генерального директора по потребительскому сегменту компании А1 Ирина Савина.

Приобрести смартфон "A1 Альфа" можно в фирменных центрах продаж и обслуживания A1, интернет-магазине компании, а также в пунктах продаж и обслуживания поверенных.