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ГАИ с погоней задерживала пьяного квадроциклиста под Минском

12.08.2019 16:19 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Сотрудники ГАИ вечером 11 августа заметили на дороге "Колодищи-Заславль" мужчину на квадроцикле, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в telegram-аккаунте.

Движение по дорогам общего пользования на таком транспорте запрещено ПДД, поэтому милиционеры потребовали у него остановиться.

"Водитель проигнорировал неоднократные законные требования сотрудников ГАИ об остановке и продолжил движение. В результате преследования он был задержан в садовом товариществе "Заценьский родник", - рассказала представитель МВД. 

При разбирательстве выяснилось, что за рулем квадроцикла находился 33-летний житель Минска. Ранее он привлекался 11 раз к административной ответственности за нарушение ПДД. Медицинское освидетельствование показало у него 1,08 промилле.

В отношении водителя составлены административные протоколы, квадроцикл отправлен на штрафстоянку.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники ГАИ вечером 11 августа заметили на дороге "Колодищи-Заславль" мужчину на квадроцикле, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в...
 
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