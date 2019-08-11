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Телеканал СТВ запустил интернет-челлендж в поддержку проекта «Жывая класiка»

12.08.2019 17:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Телеканал СТВ на своем сайте и на страницах соцсетей запустил челлендж в поддержку ежегодного проекта «Жывая класiка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этакий литературный лайк-мотиватор в эфире!

Зачитываются вслух фолиантами белорусского искусства не только дети, но и взрослые. Не ноту, а рифму поэтических бестселлеров Купалы, Богдановича, Янищиц подхватили и декламируют звезды шоу-бизнеса. 

Литературную эстафету у музыкантов перенимают спортсмены. Уже в ближайшие дни олимпийские звезды и чемпионы нажмут кнопку «Поделиться» и опубликуют свое совместное прочтение белорусских произведений.

Телеканал СТВ запустил интернет-челлендж в поддержку проекта «Жывая класiка»

Телеканал СТВ запустил интернет-челлендж в поддержку проекта «Жывая класiка»

Телеканал СТВ запустил интернет-челлендж в поддержку проекта «Жывая класiка»

Телеканал СТВ запустил интернет-челлендж в поддержку проекта «Жывая класiка»

Телеканал СТВ запустил интернет-челлендж в поддержку проекта «Жывая класiка»

Телеканал СТВ запустил интернет-челлендж в поддержку проекта «Жывая класiка»

Телеканал СТВ запустил интернет-челлендж в поддержку проекта «Жывая класiка»

Телеканал СТВ запустил интернет-челлендж в поддержку проекта «Жывая класiка»

Телеканал СТВ запустил интернет-челлендж в поддержку проекта «Жывая класiка»

Дмитрий Колдун, IOWA, Litesound и другие артисты в проекте «Живая классика». Проморолик 1

Искуи Абалян, Саша Немо, Руслан Алехно и другие артисты в проекте «Живая классика». Проморолик 2

Петр Елфимов, Анатолий Ярмоленко, Виктория Алешко и другие артисты в проекте «Живая классика». Проморолик 3

Финалистка конкурса «Жывая класiка»: «У подростков это становится трендом – разговаривать на белорусской мове»

Телеканал СТВ запустил интернет-челлендж в поддержку проекта «Жывая класiка»

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Новости Беларуси. Телеканал СТВ на своем сайте и на страницах соцсетей запустил челлендж в поддержку ежегодного проекта «Жывая класiка», сообщили в программе...
 
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