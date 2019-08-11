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Телеканал СТВ запустил интернет-челлендж в поддержку проекта «Жывая класiка»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Телеканал СТВ на своем сайте и на страницах соцсетей запустил челлендж в поддержку ежегодного проекта «Жывая класiка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этакий литературный лайк-мотиватор в эфире!
Зачитываются вслух фолиантами белорусского искусства не только дети, но и взрослые. Не ноту, а рифму поэтических бестселлеров Купалы, Богдановича, Янищиц подхватили и декламируют звезды шоу-бизнеса.
Литературную эстафету у музыкантов перенимают спортсмены. Уже в ближайшие дни олимпийские звезды и чемпионы нажмут кнопку «Поделиться» и опубликуют свое совместное прочтение белорусских произведений.
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Новости Беларуси. Телеканал СТВ на своем сайте и на страницах соцсетей запустил челлендж в поддержку ежегодного проекта «Жывая класiка», сообщили в программе...
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