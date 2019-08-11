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В Кировске 14-летний и 11-летние школьники повредили пять могил
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В начале августа трое школьников повредили пять могил на кладбище в Кировске.
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В один из дней мальчики зашли на территорию кладбища, а затем один из детей ударил рукой по декоративному шару гранитного ограждения могилы. Когда шар упал, школьники начали ударять им по другим декоративным элементам оград. Всего оказались повреждены пять могил.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В полной мере за свои поступки будет наказан 14-летний восьмиклассник. За действия двух его 11-летних приятелей придётся отвечать родителям.
Месяцем ранее в Минске двое молодых людей разгромили остановку.
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Новости Беларуси. В начале августа трое школьников повредили пять могил на кладбище в Кировске. Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, с заявлением в милицию...
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