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Финалистка конкурса «Жывая класiка»: «У подростков это становится трендом – разговаривать на белорусской мове»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Близка к развязке интрига конкурса «Жывая класiка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже известны имена финалистов.
Ими стали 15 детей со всех регионов страны. Любовь к литературе и уважение к родному языку, талант и артистичность помогли пройти отборочные состязания и попасть в финал. Литературные битвы так полюбились юным ораторам, что некоторые из них участвуют уже не впервые. Например, Маргарита Чопко из Бреста. В 2017 году девочка стала лауреатом 3-й степени. Надеется и сейчас не остаться без награды.
Маргарита Чопко, финалист конкурса «Жывая класiка»:
Мне кажется, надо продолжать дальше развивать белорусскую мову. У подростков это становится уже трендом – разговаривать на белорусской мове и вообще читать стихи.
Финал «Жывой класiкi» состоится в Слониме на Дне белорусской письменности, который состоится 31 августа. Одним из организаторов выступает и наш телеканал. А значит, зрители увидят и телеверсию конкурса. В эфире СТВ она появится 1 сентября.
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Финалистка конкурса «Жывая класiка»: «У подростков это становится трендом – разговаривать на белорусской мове»
Новости Беларуси. Близка к развязке интрига конкурса «Жывая класiка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже известны имена финалистов. Ими стали 15 детей...
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