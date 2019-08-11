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Финалистка конкурса «Жывая класiка»: «У подростков это становится трендом – разговаривать на белорусской мове»

12.08.2019 17:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Близка к развязке интрига конкурса «Жывая класiка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже известны имена финалистов.

Ими стали 15 детей со всех регионов страны. Любовь к литературе и уважение к родному языку, талант и артистичность помогли пройти отборочные состязания и попасть в финал. Литературные битвы так полюбились юным ораторам, что некоторые из них участвуют уже не впервые. Например, Маргарита Чопко из Бреста. В 2017 году девочка стала лауреатом 3-й степени. Надеется и сейчас не остаться без награды.

Финалистка конкурса «Жывая класiка»: «У подростков это становится трендом – разговаривать на белорусской мове»

Маргарита Чопко, финалист конкурса «Жывая класiка»:
В конкурсе «Жывая класiка» я участвую уже второй год подряд. Безумно нравится этот конкурс и вообще читать стихи. Потому что это прямо мое. В будущем, конечно, я себя не вижу актрисой. Я хочу стать адвокатом, но все равно это очень развивает.

Мне кажется, надо продолжать дальше развивать белорусскую мову. У подростков это становится уже трендом – разговаривать на белорусской мове и вообще читать стихи.

Финалистка конкурса «Жывая класiка»: «У подростков это становится трендом – разговаривать на белорусской мове»

Финалистка конкурса «Жывая класiка»: «У подростков это становится трендом – разговаривать на белорусской мове»

Финалистка конкурса «Жывая класiка»: «У подростков это становится трендом – разговаривать на белорусской мове»

Финалистка конкурса «Жывая класiка»: «У подростков это становится трендом – разговаривать на белорусской мове»

Финал «Жывой класiкi» состоится в Слониме на Дне белорусской письменности, который состоится 31 августа. Одним из организаторов выступает и наш телеканал. А значит, зрители увидят и телеверсию конкурса. В эфире СТВ она появится 1 сентября.

Дмитрий Колдун, IOWA, Litesound и другие артисты в проекте «Живая классика». Проморолик 1

Искуи Абалян, Саша Немо, Руслан Алехно и другие артисты в проекте «Живая классика». Проморолик 2

Петр Елфимов, Анатолий Ярмоленко, Виктория Алешко и другие артисты в проекте «Живая классика». Проморолик 3

Люди в материале: Маргарита Чопко
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Близка к развязке интрига конкурса «Жывая класiка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже известны имена финалистов. Ими стали 15 детей...
 
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