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Потерявшийся в Борисове 11-летний мальчик был найден в минском метро

12.08.2019 16:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 12 августа в Борисове потерялся мальчик, страдающий аутизмом. Через несколько часов он был обнаружен в Минске.

Как сообщает МВД Беларуси, 11-летний Аким Попов ушёл из дома примерно в 9 часов утра. Около 10:30 его видели на ж/д станции «Печинский», где ребёнок садился на электричку, направлявшуюся в сторону Минска.

Потерявшийся в Борисове 11-летний мальчик был найден в минском метро
Фото: МВД Беларуси

Отмечалось, что мальчик уже не раз уходил из дома, и его находили на станциях метро в Минске.

Позже стало известно, что ребёнок был обнаружен на станции метро «Первомайская». Его жизнь и здоровье вне опасности.

Люди в материале: Аким Попов
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 12 августа в Борисове потерялся мальчик, страдающий аутизмом. Через несколько часов он был обнаружен в Минске. Как сообщает МВД Беларуси, 11-летний...
 
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