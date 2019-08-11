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Потерявшийся в Борисове 11-летний мальчик был найден в минском метро
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 12 августа в Борисове потерялся мальчик, страдающий аутизмом. Через несколько часов он был обнаружен в Минске.
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Отмечалось, что мальчик уже не раз уходил из дома, и его находили на станциях метро в Минске.
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Новости Беларуси. 12 августа в Борисове потерялся мальчик, страдающий аутизмом. Через несколько часов он был обнаружен в Минске. Как сообщает МВД Беларуси, 11-летний...
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