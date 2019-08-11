Потерявшийся в Борисове 11-летний мальчик был найден в минском метро

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 12 августа в Борисове потерялся мальчик, страдающий аутизмом. Через несколько часов он был обнаружен в Минске.

Как сообщает МВД Беларуси, 11-летний Аким Попов ушёл из дома примерно в 9 часов утра. Около 10:30 его видели на ж/д станции «Печинский», где ребёнок садился на электричку, направлявшуюся в сторону Минска.



Фото: МВД Беларуси

Отмечалось, что мальчик уже не раз уходил из дома, и его находили на станциях метро в Минске.