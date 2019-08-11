ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусы вышли в финал «Танкового биатлона» на Армейских международных играх

12.08.2019 16:44 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь вышла в финал соревнований по «Танковому биатлону» на Армейских международных играх. Их принимает подмосковное «Алабино», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы вышли в финал «Танкового биатлона» на Армейских международных играх

Белорусские танкисты оказались быстрее экипажей из Монголии и Венесуэлы, уступив лишь команде России. По ходу дистанции нашей дружине пришлось заменить танк.

Финальная эстафета – кроме победителей второго заезда – соберет военных из Казахстана и Азербайджана. Отметим, соревнования «АрМИ-2019» – пятые по счету. Игры проходят на территории шести государств. Их интрига разрешится 17 августа.

Белорусы вышли в финал «Танкового биатлона» на Армейских международных играх

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Беларусь вышла в финал соревнований по «Танковому биатлону» на Армейских международных играх. Их принимает подмосковное «Алабино», сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Погибли пятеро, младшему было 8 месяцев: стало известно, почему сгорел детсад в США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика