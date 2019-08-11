Белорусы вышли в финал «Танкового биатлона» на Армейских международных играх

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь вышла в финал соревнований по «Танковому биатлону» на Армейских международных играх. Их принимает подмосковное «Алабино», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Белорусские танкисты оказались быстрее экипажей из Монголии и Венесуэлы, уступив лишь команде России. По ходу дистанции нашей дружине пришлось заменить танк.

Финальная эстафета – кроме победителей второго заезда – соберет военных из Казахстана и Азербайджана. Отметим, соревнования «АрМИ-2019» – пятые по счету. Игры проходят на территории шести государств. Их интрига разрешится 17 августа.



