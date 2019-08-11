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В Витебске одна девушка отняла кольца у другой, угрожая ножом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Днём 11 августа в Витебске девушка, угрожая ножом, отняла у неработающей местной жительницы два золотых кольца.
Как
В какой-то момент между 26-летней заявительницей и 25-летней девушкой начался словесный конфликт. Младшая из них заметила украшения, которые были на пальцах у старшей.
Гражданка потребовала отдать кольца ей, обратив внимание на своё сложное финансовое положение. Витеблянка отказалась. Тогда её собеседница взяла нож и повторила своё требование.
В итоге девушка завладела украшениями, а затем сдала их в ломбард. На полученные деньги фигурантка купила алкоголь.
Подозреваемая задержана по месту жительства. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Задержанная уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу.
Весной 2019 года в Могилёвской области две девушки избили восьмерых студенток.
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Новости Беларуси. Днём 11 августа в Витебске девушка, угрожая ножом, отняла у неработающей местной жительницы два золотых кольца. Как сообщает УВД Витебского...
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