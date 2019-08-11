За семь лет промышленность потеряла 206 тысяч работников. Какие отрасли пострадали больше всего

Источник материала: Tut.by

За последние семь лет численность работников, занятых в промышленности, сократилась на 205,6 тысяч человек — с 1084,9 тысяч в 2011 году до 879,3 тысяч в 2018-м. Об этом свидетельствуют данные Белстата. Средняя зарплата в сфере в прошлом году составила 1012 рублей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

За семь лет ощутимо сократилась численность занятых в производстве резиновых и пластмассовых изделий (на 33,9 тысячи человек), производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (на 34,3 тысячи человек), производстве транспортных средств и оборудования (на 22,9 тысяч человек), металлургическом производстве (на 16,7 тысяч). Работающих на производстве продуктов питания, напитков и табачных изделий стало меньше на 13,1 тысячи человек, на производства химических продуктов — на 8,3 тысячи человек. Единственная сфера промышленности, где по сравнению с 2011 годом увеличилось количество работающих — это производство основных фармацевтических продуктов и препаратов. Там стало работать на 1,3 тысячи человек больше.

Больше всего человек в прошлом году работало в сфере производства продуктов питания, напитков и табачных изделий — 139,5 тысяч человек. Следом идет снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом — 92,7 тысячи человек, на третьем месте — производство машин и прочего оборудования, 86,4 тысяч человек. Меньше всего человек было занято в производстве основных фармацевтических продуктов и препаратов — 10,1 тысяч человек.

Средняя зарплата в промышленности в прошлом году составила 1012 рублей. По сравнению с 2017 годом она увеличилась на 142,9 рубля. Больше всего зарабатывали в сфере производства химических продуктов, горнодобывающей промышленности и производстве кокса и продуктов нефтепереработки.

Самыми низкими в прошлом году были зарплаты на производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха — 666,3 рубля.