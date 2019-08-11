Выпавший в Австралии снег шокировал кенгуру





По данным синоптиков, снег в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс выпал из-за ледяного антарктического фронта. Циклон, пришедший с Южного полюса, принес на побережье холодный и сильный порывистый ветер, снегопады и метели.





Настоящие метели и снегопады накрыли обширные территории к северу от Мельбурна. Многие из городов, улицы которых были засыпаны снегом на выходных, никогда не знали метелей, и городские службы были просто не готовы к такому развитию событий, так что часть дорог оказалась закрыта.