ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выпавший в Австралии снег шокировал кенгуру

12.08.2019 17:26 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На юго-востоке Австралии, где впервые за 35 лет выпал снег, очевидец снял кенгуру, резвящихся в непривычной для них обстановке.


По данным синоптиков, снег в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс выпал из-за ледяного антарктического фронта. Циклон, пришедший с Южного полюса, принес на побережье холодный и сильный порывистый ветер, снегопады и метели.

Настоящие метели и снегопады накрыли обширные территории к северу от Мельбурна. Многие из городов, улицы которых были засыпаны снегом на выходных, никогда не знали метелей, и городские службы были просто не готовы к такому развитию событий, так что часть дорог оказалась закрыта.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На юго-востоке Австралии, где впервые за 35 лет выпал снег, очевидец снял кенгуру, резвящихся в непривычной для них обстановке.
 
Новости дня
Новости разные
 
Телеканал СТВ запустил интернет-челлендж в поддержку проекта «Жывая класiка»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика