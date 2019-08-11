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Выпавший в Австралии снег шокировал кенгуру
Источник материала: Партизан
На юго-востоке Австралии, где впервые за 35 лет выпал снег, очевидец снял кенгуру, резвящихся в непривычной для них обстановке.
По данным синоптиков, снег в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс выпал из-за ледяного антарктического фронта. Циклон, пришедший с Южного полюса, принес на побережье холодный и сильный порывистый ветер, снегопады и метели.
Настоящие метели и снегопады накрыли обширные территории к северу от Мельбурна. Многие из городов, улицы которых были засыпаны снегом на выходных, никогда не знали метелей, и городские службы были просто не готовы к такому развитию событий, так что часть дорог оказалась закрыта.
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На юго-востоке Австралии, где впервые за 35 лет выпал снег, очевидец снял кенгуру, резвящихся в непривычной для них обстановке.
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