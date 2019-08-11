На Путина пожаловались в ГИБДД за езду на мотоцикле без шлема









В жалобе Чихунов ссылается на видеозапись поездки Путина с «неустановленными лицами» на мотоцикле 10 августа во время байк-шоу «Тень Вавилона» в Севастополе.









По словам юриста, речь идет о нарушении статьи 12.6 Кодекса об административных правонарушениях России («нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов»), согласно которой водитель и пассажиры мотоцикла должны ехать в шлемах. Путину грозит штраф в тысячу рублей.





Ранее депутат регионального совета Липецкой области РФ Олег Хомутинников в своем обращении к генпрокурору России Юрию Чайке выразил «обеспокоенность организацией безопасности активного отдыха» президента. Он попросил ведомство проверить поездку Путина и принять меры.





Генпрокуратура и ГИБДД жалобы пока не прокомментировали.





15 мая Владимир Путин проехал на КамАЗе и открыл автомобильную часть Крымского моста. Позже стало известно, что президент не пристегнул ремень безопасности.





В Федеральной службе охраны РФ объяснили, что российский президент не пристягнулся, поскольку тогда на Крымский мост не распространялись правила дорожного движения.