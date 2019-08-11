ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Путина пожаловались в ГИБДД за езду на мотоцикле без шлема

12.08.2019 17:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Юрист Максим Чихунов из Владивостока обратился в ГИБДД Севастополя с просьбой привлечь президента РФ Владимира Путина к административной ответственности за езду на мотоцикле без шлема. Об этом Чихунов сообщил в своем фейсбуке



В жалобе Чихунов ссылается на видеозапись поездки Путина с «неустановленными лицами» на мотоцикле 10 августа во время байк-шоу «Тень Вавилона» в Севастополе. 


По словам юриста, речь идет о нарушении статьи 12.6 Кодекса об административных правонарушениях России («нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов»), согласно которой водитель и пассажиры мотоцикла должны ехать в шлемах. Путину грозит штраф в тысячу рублей. 

Ранее депутат регионального совета Липецкой области РФ Олег Хомутинников в своем обращении к генпрокурору России Юрию Чайке выразил «обеспокоенность организацией безопасности активного отдыха» президента. Он попросил ведомство проверить поездку Путина и принять меры. 

Генпрокуратура и ГИБДД жалобы пока не прокомментировали. 

15 мая Владимир Путин проехал на КамАЗе и открыл автомобильную часть Крымского моста. Позже стало известно, что президент не пристегнул ремень безопасности. 

В Федеральной службе охраны РФ объяснили, что российский президент не пристягнулся, поскольку тогда на Крымский мост не распространялись правила дорожного движения. 
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юрист Максим Чихунов из Владивостока обратился в ГИБДД Севастополя с просьбой привлечь президента РФ Владимира Путина к административной ответственности за езду...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые обнаружили следы завоевания древнего Иерусалима
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика