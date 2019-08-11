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Наши деньги у Лукашенко. Что такое президентский резервный фонд и зачем он нужен

12.08.2019 16:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Откуда в президентском фонде миллионы и какие еще фонды связаны с должностью главы государства?

Наши деньги у Лукашенко. Что такое президентский резервный фонд и зачем он нужен
26 июля на Национальном правовом портале была опубликована новая редакция закона «Об авторском праве и смежных правах». 

Ряд сайтов через несколько дней после этого вышли с громкими заголовками о том, что в настоящее время авторы произведений 25% своей прибыли должны отдавать в фонд президента. Эту новость опровергли уже через несколько дней.

На самом деле перечислять средства должны производители носителей информации или те, кто их импортирует в Беларусь. Собирать деньги будет Белорусское общество авторов, и они на самом деле попадут в президентский фонд.

В этой связи радио Свабода (перевод: Белорусский партизан) вспоминает, что это за институт такой - резервный фонд президента.

На самом деле президентских фондов в Беларуси несколько

Под словами «президентский фонд» в Беларуси часто понимают так называемый «резервный фонд президента Республики Беларусь». Именно под таким названием он фигурирует в законе «О годовом бюджете».

Кроме этого, существуют отдельные так называемые специальные фонды президента Республики Беларусь. Например, Специальный фонд президента по социальной поддержке одаренной молодежи и студентов, либо Специальный фонд президента по поддержке культуры и искусства. Именно этот фонд в следующем году начнет собирать деньги с производителей и импортеров носителей информации.

Однако основным можно считать все же резервный фонд президента Беларуси. Он единственный, чей точный размер ежегодно прописывается в бюджете страны.


Куда идут средства из президентских фондов?

Официально они используются на поддержку талантливой молодежи (в том числе ученых и спортсменов, через президентские стипендии) и на другие, не предусмотренные бюджетом расходы.

Например, в 2017 году из президентского фонда по поддержке культуры и искусства профинансировали реставрацию Коложской церкви в Гродно. Всего тогда на восстановление памятников истории и культуры выделили почти 370 тысяч рублей, а кроме Коложи, деньги пошли на консервацию замка в Крево и сохранение фресок в Спасо-Преображенской церкви в Полоцке.

Год назад уже из резервного фонда главы страны выделили 77 миллионов рублей на подготовку инфраструктуры для проведения Евроигр. Кроме благоустройства спортивных объектов, эти деньги пошли на ремонт минских студенческих общежитий, где во время соревнований расселяли спортсменов.

Также за счет средств президентского фонда финансировали строительство инфраструктуры для Островецкой АЭС, повышение зарплат бюджетникам, строительство детских садов и оздоровление сирийских детей в белорусских лагерях.

Средствами из резервного фонда президента распоряжается лично глава государства, запрос на эти деньги может также подавать Совет Министров.

В Беларуси есть еще фонды, кроме президентских?

Конечно. Самый большой - Фонд социальной защиты населения. Туда ваш работодатель ежемесячно выплачивает примерно 33% от полученной вами на руки зарплаты. Из средств этого фонда белорусам платят пенсии, стипендии, выплаты на период декретного отпуска, а также «похоронные» деньги и другие гарантированные Конституцией социальные выплаты.

Кроме Фонда соцзащиты, есть и более мелкие. Например, фонд финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами.

Сколько денег в президентском фонде?

Официально на начало 2019 года в резервном фонде президента Республики Беларусь было чуть менее 210 миллионов рублей. Такая цифра обозначена в государственном бюджете. Это значительно меньше, чем год назад. В 2018 году размер резервного фонда президента достиг 1,2 миллиарда рублей. Примерно столько же денег, сколько сейчас, в президентском фонде было в предвыборном 2009 году. Тогда его размер, согласно официальным документам, составлял 115 миллионов долларов.

При этом не всегда «президентские» деньги расходуются полностью. Например, в 2017 году из заложенных в бюджет 126 миллионов рублей смогли потратить только 67.


Зачем нам отдельный фонд президента, если он и так наполняется из бюджета?


Дело в политике. По крайней мере, так считает экономист Ярослав Романчук.

«Это прежде всего политика, - говорит Романчук. - Чтобы какая-то конкретная финансовая помощь ассоциировалось с именем президента. У нас люди убеждены, что им пенсии платит лично Лукашенко. 

Нет никаких экономических оснований держать средства в отдельном фонде. Это такой личный карман политика, не более того. В идеале таких фондов вообще не должно быть. И фонд президента - это только вершина айсберга. У каждого руководителя области и района есть свой инновационный фонд, который он также использует для своих нужд».

По мнению Романчука, существование в Беларуси фондов различного уровня создает благодатную почву для коррупции и всевозможных злоупотреблений. Следить за тем, как распределяются средства из фондов, крайне сложно.

«Мы можем только догадываться, как расходуются оттуда деньги, - говорит Ярослав Романчук. - А также - насколько эффективно они расходуются. Это закрытая информация, ее можно получить только тогда, когда данные появляются на сайте президента».


По словам эксперта, подобная система использования фондов, созданных за счет государственного бюджета, существует в ряде постсоветских стран. В том числе в России и в Украине. А вот для стран западного мира это совсем не характерно. Использование бюджетных средств там полностью прозрачное.
 
Теги: Новости, Гродно
 
 
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