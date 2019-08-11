ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шок: 56-летний безработный полочанин от безысходности утопился

12.08.2019 16:28 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Труп, который выловили в Полоцке в Двине опознали спустя месяц. Мужчина говорил, что уедет на время, поэтому его не искали

Как сообщалось ранее, утром 10 июля в реке Западная Двина в Полоцке был обнаружен труп мужчины без признаков насильственной смерти.



Для опознания тела и установления обстоятельств гибели сотрудниками милиции проводился ряд оперативно-разыскных мероприятий, в том числе распространение информации через газеты, телевидение и интернет.

В результате мужчину опознала его родственница. Им оказался неработающий житель Полоцка, 1963 г.р. В начале июля, он сообщил что собирается на время уехать, поэтому попыток его отыскать женщина не предпринимала.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Труп, который выловили в Полоцке в Двине опознали спустя месяц. Мужчина говорил, что уедет на время, поэтому его не искали
 
Новости дня
Новости разные
 
Школьники из Копачей стали номинантами в ежегодной республиканской игре «Пароль — октябрёнок»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика