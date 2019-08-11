Шок: 56-летний безработный полочанин от безысходности утопился

Как сообщалось ранее, утром 10 июля в реке Западная Двина в Полоцке был обнаружен труп мужчины без признаков насильственной смерти.













Для опознания тела и установления обстоятельств гибели сотрудниками милиции проводился ряд оперативно-разыскных мероприятий, в том числе распространение информации через газеты, телевидение и интернет.





В результате мужчину опознала его родственница. Им оказался неработающий житель Полоцка, 1963 г.р. В начале июля, он сообщил что собирается на время уехать, поэтому попыток его отыскать женщина не предпринимала.