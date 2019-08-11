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Шок: 56-летний безработный полочанин от безысходности утопился
Источник материала: Партизан
Труп, который выловили в Полоцке в Двине опознали спустя месяц. Мужчина говорил, что уедет на время, поэтому его не искали
Как сообщалось ранее, утром 10 июля в реке Западная Двина в Полоцке был обнаружен труп мужчины без признаков насильственной смерти.
Для опознания тела и установления обстоятельств гибели сотрудниками милиции проводился ряд оперативно-разыскных мероприятий, в том числе распространение информации через газеты, телевидение и интернет.
В результате мужчину опознала его родственница. Им оказался неработающий житель Полоцка, 1963 г.р. В начале июля, он сообщил что собирается на время уехать, поэтому попыток его отыскать женщина не предпринимала.
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Труп, который выловили в Полоцке в Двине опознали спустя месяц. Мужчина говорил, что уедет на время, поэтому его не искали
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