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Первый раз в первый класс не 1 сентября: учебный год начнется позже обычного

12.08.2019 16:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первый звонок в 2019/2020 учебном году прозвучит во всех минских школах 2 сентября, а первые уроки посвятят Году малой родины и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в комитете по образованию Мингорисполкома.

— 2 сентября в столичных школах и гимназиях состоятся торжественные линейки, посвященные началу учебного года. После праздничных мероприятий ребята разойдутся по классам, где у них пройдет первый урок, — пояснили в ведомстве. — В нынешнем году тема первого занятия будет созвучна строкам из стихотворения Янки Купалы «Маладая Беларусь»: «Занімай, Беларусь маладая мая, свой пачэсны пасад між народамі!..»

Со школьниками будут говорить на тему Года малой родины, в центре внимания также окажется и 75-летие освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. Упомянут и еще одну знаковую дату: 45-летие присвоения Минску звания «Город-герой».
 
Теги: Минск
 
 
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Первый звонок в 2019/2020 учебном году прозвучит во всех минских школах 2 сентября, а первые уроки посвятят Году малой родины и 75-летию освобождения Беларуси от...
 
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