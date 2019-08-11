Первый раз в первый класс не 1 сентября: учебный год начнется позже обычного

— 2 сентября в столичных школах и гимназиях состоятся торжественные линейки, посвященные началу учебного года. После праздничных мероприятий ребята разойдутся по классам, где у них пройдет первый урок, — пояснили в ведомстве. — В нынешнем году тема первого занятия будет созвучна строкам из стихотворения Янки Купалы «Маладая Беларусь»: «Занімай, Беларусь маладая мая, свой пачэсны пасад між народамі!..»





Со школьниками будут говорить на тему Года малой родины, в центре внимания также окажется и 75-летие освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. Упомянут и еще одну знаковую дату: 45-летие присвоения Минску звания «Город-герой».







