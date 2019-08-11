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Свободных выборов в Беларуси нет, считает оппозиция и готовит 2000 наблюдателей

12.08.2019 17:45 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Кампания наблюдения «Право выбора», которую организует белорусская оппозиция, закроет 2000 наблюдателями 18 округов.

«Парламентские выборы — сложные для кампании «Право выбора», - отметил национальный сокоординатор кампании Алесь Силков. - Каждую минуту на избирательном участке должен присутствовать наблюдатель, чтобы не сказали: «Пока его не было 5 минут, прошли 800 человек».

Цифры в 2000 наблюдателей и 18 округов назвала сегодня представитель кампании «Право выбора» и партии БХД Ольга Ковалькова. По ее словам, во время кампании будет три акцента: включение представителей в участковые избиркомы, явка избирателей, подсчет голосов, чтобы он был проведен открыто и гласно.

Перед каждой избирательной кампанией в кругах оппозиции идет дискуссия, надо ли участвовать в выборах, выставлять кандидатов, если выборов всё равно нет, отметил председатель Движения «За Свободу» Юрий Губаревич. Но, по словам Губаревича, именно участие позволяет показать, что в Беларуси нет свободных выборов.

«Режим Александра Лукашенко, особенно его внешнеполитическое ведомство, пытается легализовать действующую власть не столько в глазах белорусских граждан, сколько в глазах западных партнеров. И вопрос признания полномочий Палаты представителей ставится на каждой избирательной кампании. Единственная возможность показать, что этот орган не избирается населением Беларуси, а формируется властной вертикалью, это провести полномасштабное наблюдение. Это наблюдение нам нужно не только для того, чтобы зафиксировать какие-то нарушения, но и чтобы сделать выборы в Беларуси свободными и демократичными», — заявил лидер «За Свободу».

При этом, надежд на изменений в 2019 нет, сказал председатель БСДП Игорь Борисов. Не были, в частности, по его словам, внесены изменения в избирательное законодательство.

 
 
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Кампания наблюдения «Право выбора», которую организует белорусская оппозиция, закроет 2000 наблюдателями 18 округов.
 
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