В Витебске появилась выделенная полоса для общественного транспорта

Источник материала: Tut.by

На проспекте Фрунзе — от площади Свободы до пересечения с улицей 5-я Фрунзе (поворот к трамвайному депо) — оборудовали специальную полосу для общественного транспорта. Пока в одну сторону — в качестве эксперимента, пишут «Витебские вести».





Новшество появилось по инициативе ГАИ. Подобные полосы есть в других городах Беларуси и европейских странах.

— Отдельная полоса для общественного транспорта выделяется для увеличения эффективности дорожного движения, — говорит начальник отделения организации дорожного движения ГАИ УВД облисполкома Виктор Косенков. — Например, на участке проспекта Фрунзе от площади Свободы до проспекта Людникова крайняя правая занята, как правило, припаркованными автомобилями. И когда они выезжают, общественный транспорт вынужден перестраиваться, притормаживать. Фактически из трех полос на этом участке свободны только две. Автобусам, троллейбусам и маршрутным такси приходится выезжать на среднюю. Это создает неудобства для общего потока, снижает безопасность дорожного движения.

На полосе для общественного транспорта запрещены стоянка и движение иных транспортных средств, кроме рейсовых автобусов, троллейбусов и маршруток. Водителей, игнорирующих это требование, ГАИ будет штрафовать на одну базовую величину (24,5 рубля).

— Беспрепятственное движение по выделенной полосе поможет общественному транспорту четче соблюдать графики движения, — подчеркивает Виктор Косенков. — В то же время увеличивается пропускная способность дороги: ведь другие две полосы проспекта более свободны.





Правда, некоторые горожане считают, что такая ситуация приведет к увеличению автомобильных пробок. Виктор Косенков, напротив, уверен, что благодаря новшеству заторы на дорогах сократятся:

— Как показывает опыт западноевропейских городов, наличие подобных полос стимулирует горожан отказываться от поездок на автомобилях и пересаживаться на автобусы, троллейбусы и маршрутные такси. Ведь чем эффективнее работает общественный транспорт, тем больше людей им пользуется.

Между тем общественный транспорт на проспекте Фрунзе далеко не всегда ездит по «выделенке», некоторые водители троллейбусов по привычке выезжают на среднюю полосу.

— Да, еще не все привыкли к нововведению, — отмечает Виктор Косенков. — Хотя перед его внедрением и в автопарке № 1, и в трамвайно-троллейбусном управлении, и в организациях, осуществляющих перевозки на маршрутных такси, мы встречались с администрацией и рассказали о спецполосе.

Возможно, в Витебске появятся полосы для общественного транспорта и в других местах.

— Мы будем изучать, где их стоит сделать, — говорит Виктор Косенков. — Например, на улице Ленина между площадями Свободы и Победы узкий участок возле Свято-Покровского кафедрального собора, всего две полосы, поэтому там проблематично ввести подобное.