Эдуард Малофеев рассказал, зачем он заставлял футболистов обнимать деревья

Источник материала: Tut.by

Знаменитый игрок и тренер Эдуард Малофеев дал в Минске большое интервью Матч ТВ , где, в том числе, рассказал о том, зачем заставлял футболистов обнимать деревья на тренировках.



Фото: Евгений Дзичковский / Матч ТВ

Об обнимании с деревьями

— Много поводов. Крепкий дуб даст тебе внутренней силенки. Если жесткости через край — обними березку, она более слезливая, чуть разбавишь свою кряжистость. Главное, делай все без равнодушия. Не понимаю, когда тренер на занятии говорит: «Спокойно». «Быстрее» — только так! А вместо «жестче» — «плотнее», более божественное слово. Русский язык надо знать! И не стесняться природы: бери у нее, что можешь, лишним не будет. Но с осторожностью. Есть мусульмане, христиане, о различиях надо помнить. Хотя Бог един, всегда это прививал коллективу.

Бояться надо чего-то. Символическая боязнь разбавляет нелепость, и тренеры первые обязаны это понимать, мой золотунюшка.

О поездке на картошку

Вспоминаю, как в Крыму, на сборах, сборную на картошку вывез. Блохин и другие ребятки забухтели: «Зачем?» Чтобы знали, для кого мы должны всю жизнь играть честно и преданно, кому обязаны, как маме, и перед кем всегда в долгу! Перед болельщиками! Если этим не проникнуться, будете Аршавиными.

— В смысле?

— Помните, что он сказал после провала на чемпионате Европы (тогда Аршавин заявил, что «то, что мы не оправдали ваших надежд, это не наши, а ваши проблемы». — Прим.TUT.BY) Так нельзя говорить, это преступление! Не хочу его корить, сказал лишь затем, чтобы пример был другим наукой.

О предматчевых установках

Один высокий деятель футбола напросился ко мне на установку. Наслышан был. Приходи, говорю. И вот начинаю: «Кто не может сегодня играть? Есть такие?» Все молчат. Уточняю снова. Опять молчание. «Что ж, тогда знайте: если кто-то не выполнит на поле то, о чем скажу, после игры буду иметь право называть вас предателями». Смотрю, заинтригованы. «Помните, друзья мои, Гефсиманскую ночь и Иисуса с учениками в Гефсиманском саду?» Внимают в тиши.

В ту же секунду кулаком по столу как… долбану! «Неужели найдутся сегодня иуды в нашей команде?!» Гробовая тишина. «Перехожу к тактико-техническим моментам…»