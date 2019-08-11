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Новые компактные кроссоверы Jaguar Land Rover могут построить на переднеприводной платформе BMW
Источник материала: Tut.by
Перспективные «паркетники» британского автопроизводителя, среди которых самый маленький кроссовер в ряду Jaguar, а также мини-SUV под брендом Land Rover, по всей видимости, будут созданы в рамках углубляющегося сотрудничества с BMW.
По крайней мере в этом уверены журналисты британского издания
На баварской «тележке» также построят Range Rover Evoque следующего поколения и две модели Land Rover — как ожидается, наряду со сменщиком Discovery Sport англичане готовят к дебюту самый компактный и недорогой «паркетник» в ряду марки. Не исключено, что он получит уже подзабытое имя Freelander, хотя не исключены и другие варианты названия модели, которая станет еще компактнее снятого с производства в 2014 году кроссовера.
Формирующийся с BMW альянс позволит Jaguar Land Rover серьезно сократить затраты на исследования и инжиниринг. В июне этого года стороны объявили о совместной разработке электрических силовых агрегатов, также в планах BMW значатся поставки британской компании четырех- и шестицилиндровых бензиновых и дизельных двигателей.
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Сразу несколько перспективных «паркетников» британского автопроизводителя могут создать в рамках углубляющегося сотрудничества с BMW
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