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Новые компактные кроссоверы Jaguar Land Rover могут построить на переднеприводной платформе BMW

12.08.2019 17:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Перспективные «паркетники» британского автопроизводителя, среди которых самый маленький кроссовер в ряду Jaguar, а также мини-SUV под брендом Land Rover, по всей видимости, будут созданы в рамках углубляющегося сотрудничества с BMW.


По крайней мере в этом уверены журналисты британского издания Autocar. По их информации, в середине следующего десятилетия на рынке должны появиться сразу два небольших кроссовера Jaguar, один из которых будет купеобразным — по габаритам, оба будут еще меньше нынешнего E-Pace. За их основу будет взята платформа FAAR разработки концерна BMW — на ней созданы модели BMW, а также новый хетчбэк первой серии.


На баварской «тележке» также построят Range Rover Evoque следующего поколения и две модели Land Rover — как ожидается, наряду со сменщиком Discovery Sport англичане готовят к дебюту самый компактный и недорогой «паркетник» в ряду марки. Не исключено, что он получит уже подзабытое имя Freelander, хотя не исключены и другие варианты названия модели, которая станет еще компактнее снятого с производства в 2014 году кроссовера.

Формирующийся с BMW альянс позволит Jaguar Land Rover серьезно сократить затраты на исследования и инжиниринг. В июне этого года стороны объявили о совместной разработке электрических силовых агрегатов, также в планах BMW значатся поставки британской компании четырех- и шестицилиндровых бензиновых и дизельных двигателей.

 
 
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Сразу несколько перспективных «паркетников» британского автопроизводителя могут создать в рамках углубляющегося сотрудничества с BMW
 
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