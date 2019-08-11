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«Умереть легче всего». Боль матери, которая поднимает сына после черепно-мозговой травмы
Источник материала: Tut.by
Каждый день Саши Ерашкова полон мук и страданий. После несчастного случая, приведшего к открытой черепно-мозговой травме, ему в прямом смысле промывали мозги и ломали тело. Вместо слов он лишь мычит и ест жидкую пищу, а еще от него ушла жена. Мы поговорили с мамой Саши, которая винит в произошедшем себя: она настояла на уходе сына из спорта из-за низких заработков и страха за его здоровье, но счастливей жизнь Ерашковых не стала.
«Приходишь и не знаешь, чего ждать. Стоишь и трясешься перед встречей с врачом: жив сын или нет»
Саше Ерашкову 33 года. Он родом из Могилева. В триатлон пришел пятиклассником. Занимался под началом известных в стране тренеров Ивана Алексейчикова и Дмитрия Толкачева и вместе с главной на сегодня звездой белорусского триатлона Сашей Василевичем. При этом результаты ребят на международных стартах в конце 2000-х и начале 2010-х считались скромными.
В 2011 году Саша Ерашков перестал тренироваться на регулярной основе. Отчасти из-за того, что находился под давлением со стороны семьи. Ему говорили, что триатлоном сыт не будешь и что пора становиться взрослым и начинать зарабатывать.
— Тогда тренера Толкачева попросили найти толкового человека для работы инкассатором, — вспоминает Елена Евгеньевна, Сашина мама. — У Саши тогда были проблемы со спиной, из-за болей отказывали ноги. Смотрю, он раз месяц прожил без тренировок, потом второй. Я беспокоилась. Озвученное тренером предложение понравилось, так как боялась, что спорт может сделать сына калекой. Сказала: «Саш, ну сколько можно? У тебя уже возраст, а в стране работы становится меньше». Теперь плачу, ведь все началось после его ухода из спорта! Пыталась настроить себя не реветь [во время интервью]… Не могу простить себя за это. А ты (обращается к сыну сквозь слезы) не слушай!
Начальник в банке заверил, что график позволит Саше тренироваться, но, конечно, времени не то что на спорт, но и на личную жизнь не оставалось. Он уходил на работу в семь утра, возвращался в полночь. Видно, не хватало людей, поэтому выходных у Саши почти не было. Провел так год, потом отправился в Россию, где брался за любую работу. В первый раз его обманули, так что вернулся без денег. Развел руками, мол, он-то ладно, а там ребята из Витебска приехали домой без подарков для детей на Новый год…
Чаще всего Саша отправлялся на заработки в Санкт-Петербург и с каждой следующей побывкой отдалялся от родителей. Они и будущая жена Саши Юлия не знали, что в Питере он пережил микроинсульт. Коллеги Саши по внешним признакам догадались, а после случившегося в семье Ерашковых 8 февраля 2018 года поделились наблюдениями с Еленой Евгеньевной.
За год до трагедии Саша перебрался в Питер вместе с молодой супругой. Пара сняла жилье. Юля устроилась на обувную фабрику. У Саши был хорошие заказы: он занимался реставрацией крыши для Эрмитажа, затем какой-то еще крышой. Потом сидел без работы.
Днем 8 февраля прошлого года мужчина пошел в торговый центр. Вечером Юля сообщила Елене Евгеньевне о пропаже Саши. Сказала, что он не отвечает на звонки.
— Я предположила, что его загребла полиция, так как он находился в Питере без регистрации, — рассказывает мама Саши. — Говорить отцу не стала. Подумала, может, еще найдется. Юля же настаивала на том, чтобы я приехала. На следующий день мы выехали в Питер на машине брата. Уже знали, что Сашу доставили в Елизаветинскую больницу. Я успокоилась — не могла представить, что он находился в тяжелом состоянии. А там — максимальная гематома головного мозга, при которой остаются в живых. Пришлось делать трепанацию черепа, в том числе удалять осколки черепа.
А он (Елена Евгеньевна говорит про сына) все слушает! Ну что, будешь знать, что с тобой случилось! До сих пор мы ему не говорили… Он все понимает. Отвечает в меру возможностей на вопросы. Вчера просила его сжимать кулачок, и он делал. То есть его проблема лишь в том, что мозг плохо управляет телом.
— Потом мы съездили в милицию смотреть запись с видеокамер торгового центра, — продолжает рассказ Елена Евгеньевна. — Думали, может, Сашу кто ударил по голове. Выяснилось, что в магазине он нагнулся над прилавком. Искал какую-то батарейку. Поднялся и сразу схватился за голову. Рухнул наземь. Может, дело в давлении, или то был повторный микроинсульт, — не знаю. Саша поднялся и опять упал, ударился головой о пол. К нему подошли охранники магазина. Предложили помощь. Саша отказался. Поднялся и пошел. Шел, шатался, а охранники — следом. Саша вышел на улицу, присел. Стал печатать смску. Успел набрать две буквы и снова упал в снег. Охранники вызвали скорую помощь.
— Я каждый день ходила в реанимацию, — говорит и всхлипывает Елена Евгеньевна. — Ужасно, когда ты приходишь и не знаешь, чего ждать. Стоишь и трясешься перед встречей с врачом: жив сын или нет. Попросила Юлю помочь найти работу в Питере, чтобы хоть как-то отвлечься от плохих мыслей. Юля устроила меня на обувную фабрику. Я красила каблуки, вырезала на станке стельки. Так прожила 24 дня. Потом его перевели из реанимации в отделение нейрохирургии, где он пробыл 10 дней.
Саша находился в вегетативном состоянии. Нам одобрили транспортировку, и мы вернулись в Могилев на карете скорой помощи. Побыли в местной больнице. Как заметила, у Саши загнивал череп, что в Питере или не увидели, или не сказали. Но поэтому сыну позже удалили часть кости. В течение двух недель промыли мозги, чтобы избавиться от остатков гноя. Выписали с инвалидностью и оцененным в 12 баллов из 15 уровнем сознания (соответствует глубокому оглушению
«Я сама рано или поздно прогнала бы жену Саши. Молодая еще, пусть устраивает свою жизнь»
Отец Саши Сергей Александрович остро отреагировал на трагедию, впал в депрессию. Начал курить.
— Чуть что — сразу в слезы, — добавляет Елена Евгеньевна. — Он плачет, потом плачу я. Нет никакой жизни. Объясняла мужу, что умереть легче всего. Взять меня: сдохла — и все. А надо думать про сына.
Случаи, когда такие, как Саша, восстанавливаются, Елена Евгеньевна называет сказкой. Но она в них верит:
— Мне подсказали контакты Сергея П. (фамилию Елена попросила не называть — прим.TUT.BY) Он поднял на ноги жену. Та свободно общается, варит Сергею обед и моет пол. Когда позвонила Сергею, он спросил: «За какой срок вы планируете восстановить Сашу?» — «Ну, за год…» — «Настраивайтесь, что потребуется пять-шесть лет». То же твердила мужу, а он не успокаивался. Я-то держусь.
Летом прошлого года Сашу приняли в Республиканской клинической больнице медицинской реабилитации в Аксаковщине. Направление туда удалось получить благодаря спортивному прошлому мужчины. В Аксаковщине Елена Евгеньевна добыла контакт врача из Москвы, который согласился удаленно консультировать Ерашкову бесплатно. Например, он подсказал, как избавиться от бульбарного синдрома (синдром поражения черепных нервов — Прим.TUT.BY) у Саши.
Кстати, на шестой год белорус, находившейся под присмотром у этого врача после автомобильной аварии и в худшем состоянии, чем Сашка, стал ходить.
— Такие истории «лечат» меня, придают сил, — признается Елена Евгеньевна.
Первое время мышцы тела Саши разрабатывал приглашенный массажист, работы продолжились в Аксаковщине и в аналогичном центре под Могилевом. Теперь эта нагрузка лежит на отце триатлета. По сути, Саше ломают тело. Ему больно. Он кричит. Когда занятие подходит к концу, Сергей Александрович закрывается в ванной и плачет.
— А когда орет сын, это… Хорошо, что не я занимаюсь этим делом, — отмечает Елена Евгеньевна. — Занята другими заботами. Только на один прием пищи приходится тратить около часа. Кормить Сашу надо шесть раз в день. Я успеваю пять раз. Бегаю только в магазин, а так, нахожусь в замкнутом пространстве. Зубы повыпадали: то ли от плохого питания, то ли от старости, то ли от нервов. Муж хоть на работу ходит, он — токарь.
После Питера, куда мы ездили доставать трахеостому, Саша сделал шаг назад в восстановлении. Тогда попросила Сергея П. поговорить с мужем. Он приехал к нам домой. Дал задание Саше из подручных средств, а ими оказались рулоны скотча, построить пирамиду. Саша справился. Тогда Сергей П. сказал, что у нас все хорошо и что динамика будет минимальной — по миллиметру, по полмиллиметра. Все именно так. Вроде, двигаемся вперед, но медленно. Это давит.
В апреле 2019 года Сашу свозили в НИИ неврологии и нейрохирургии в Санкт-Петербурге. На лечение пришлось потратить около десяти тысяч долларов, их которых своих у Ерашковых было лишь три, а остальное — деньги брата и подруги Елены Евгеньевны, Сашиной тетки-«сердечницы» и его сестры Кати.
Позже Ерашковым финансово помогали друзья Саши. Некоторых из них Елена Евгеньевна не знала. Один дал восемьсот евро, другой — триста евро, третий купил соковыжималку и с каждой зарплаты переводит по пятьдесят рублей на реабилитацию Саши.
— Я со многими говорила в Аксаковщине, — глядит в пустоту Елена Евгеньевна, — и у всех одна проблема: когда случается горе, куда-то деваются друзья, родственники. А у Саши оказалось столько преданных друзей! Сережка постоянно приходит, лекарства достает. Паша Меркулов присматривал за Сашей в могилевской больнице, когда я была никакая. Он же брил Сашу. Дима Новицкий из Минска быстро откликается. Вику, его жену, я вообще никогда не видела, но она оказывает мне такую моральную поддержку, когда просто слушает! Еще она достает бады для Саши, однажды прислала гастростому. Говорю Диме: «Бог дал тебе прекрасную жену!»
— Расскажите про жену Юлю.
— Юля в Питере. Она мне еще в первый день после трагедии сказала, что в Могилев не поедет, потому что здесь нет работы. Я ей: «Подумай! Если останешься, то как к тебе отнесутся люди. Получается, ты бросаешь Сашу…» Мое мнение такое: жена должна быть при муже. Хотя, с другой стороны, я сама рано или поздно прогнала бы ее. Молодая еще, пусть устраивает свою жизнь. Я ее не осуждаю. Во время приезда в Могилев в мае прошлого года Юля заходила к Саше с трясущимися руками. Она дрожит, когда видит Сашу таким. Точно как мой муж.
Технически Саша и Юля все еще семья, однако бракоразводный процесс запущен.
«Нужно поверить в то, что твой ребенок вернется к жизни»
Сейчас для Ерашковых актуальна операция по восстановлению черепа Саши. Речь идет о том, чтобы закрыть титановой пластиной область разбитой, а местами отсутствующей левой височной кости. Некоторое время полость надувалась, что вызывало страх у матери.
— С пластиной давление должно нормализоваться, а восстановление — протекать быстрее, — утверждает Елена Евгеньевна. — В Могилеве нам готовы поставить обычную пластину, но она будет выглядеть топорно. В Минске могут изготовить пластину по 3D-модели головы Саши, то есть идеально подогнать. Просимся в столичный РНПЦ неврологии и нейрохирургии, чтобы провели операцию, пока они отказывают — говорят, что нам нужно делать ее в Могилеве. В России нас могут прооперировать в любой момент, но нужно заплатить пять тысяч долларов. Я бы пошла на это, но таких денег у нас больше нет. Две с половиной тысячи долларов, которые мы с мужем должны за лечение, уже вернули. Осталось заработать и вернуть оставшиеся шесть с половиной тысяч.
Про необходимость ставить пластину я узнала как раз в Питере. Да и вообще всю информацию о лечении сына приходится добывать где-то. Нельзя положиться на государство. Как никогда понимаешь это, когда сталкиваешься с горем.
— Что вы скажете людям, которые столкнулись с похожей проблемой?
— Нужно поверить в то, что твой ребенок благодаря тебе вернется к жизни. Нужно терпеть. Радоваться маленьким успехам.
— Вы говорили, что проще умереть. А сколько вам нужно жить, чтобы поднять на ноги сына?
— Все время! Сколько Бог даст. От трех до пяти лет мы с мужем еще выдержим.
Важным аспектом восстановления Саши является обработка информации. С ней он имеет дело, когда ему читают книги, когда он слушает радио или когда смотрит телевизор. Выбор телеканала нередко остается за Сашей.
— Как-то он включил фильм с Нагиевым, так вот этот фильм я бы в жизни не стала смотреть, — не скрывает Елена Евгеньевна. — Название не помню, но, вроде бы, там Нагиев играл скульптора («Одной левой». — Прим.TUT.BY.).
— А спорт вы пробовали показывать Саше?
— Вы что?! Муж раз включил ему трансляцию триатлона по интернету, так у Саши случились судороги. Вызывали скорую.
Невестка рассказывала, что, будучи здоровым, Саша смотрел спортивные передачи и плакал. Я не знала, что спорт для него — это страсть на всю жизнь. Потом прочла, что триатлон — такой вид спорта, где можно и после 25 лет продолжать расти в мастерстве. Можно было заниматься. Если бы не спина… Я беспокоилась за его здоровье. Не хотела, чтобы он стал инвалидом. Потом просила у него прощения, он мне ничего не ответил. Видно, все понимал. А работы, по которым он бегал, — да, они не стоили того.
Реабилитация за границей — об этом Елена Евгеньевна даже не мечтает. И, честно говоря, боится уезжать одна туда, где общаются «не по-нашему».
— Знаю случаи, когда лечение в Германии не помогло, а вот реабилитация в Испании позволяла людям полностью восстановиться. Не представляю, сколько на это нужно денег. Вика, жена Димы — того, что друг Саши, подталкивает меня к тому, чтобы мы тоже попробовали куда-то съездить. Я пока не готова, хотя наверняка это было бы полезно. Например, работа с логопедом в течение месяца помогла Саше научиться есть через рот.
Клуб «Тристайл» летом прошлого года и нынешним летом проводил в Минске массовые забеги в формате Ironman. Последняя гонка получилась по-настоящему масштабной и с социальной миссией: участники помогали собрать средства в пользу благотворительного проекта пловчихи Саши Герасимени, направленного на интеграцию в общество детей с аутизмом.
Может, на будущий год «Тристайл» подыщет роль для и Саши Ерашкова?
— Нам бы поставить пластину и закрыть этот дефект, а потом мы попробуем к лету следующего года посадить Сашу в коляску. И тогда обязательно приедем! Саше нужна встряска и компания, где он всегда был своим, — уверена Елена Евгеньевна.
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После несчастного случая, приведшего к открытой черепно-мозговой травме, Саше Ерашкову промывали мозги и ломали тело. Вместо слов он лишь мычит и ест жидкую пищу, а...
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