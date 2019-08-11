Мультиплекс velcom cinema переименовали в VOKA CINEMA

Источник материала: Аргументы и факты

В ночь с 11 на 12 августа столичный мультиплекс velcom cinema в ТРЦ Dana Mall поменял имя и визуальное оформление: с этого момента он будет называться VOKA CINEMA. 16 августа – в День рождения VOKA – во всех залах обновленного кинотеатра состоится праздник для клиентов VOKA, получивших пригласительные, с показами лучших картин из обширной коллекции видеосервиса. Кроме того, VOKA целый месяц будет дарить подарки как действующим клиентам, так и новым. А уже совсем скоро в VOKA CINEMA можно будет смотреть кино в панорамном формате: после реконструкции один из залов превратится в первый в Беларуси кинозал ScreenX.

ScreenX – первая в мире технология мультипроекции для кинотеатров. С ее помощью зрителям обеспечивается панорамный обзор на 270 градусов. Тем самым создается максимальный эффект присутствия. Для его создания в дополнение к основному экрану используются два боковых, в результате чего картинка в буквальном смысле окружает зрителей в зале.

«За пять лет видеосервис VOKA прошел путь от услуги для мобильных устройств до крупного агрегатора разнообразного контента. Для нас важно, чтобы у VOKA как сервиса было собственное лицо, узнаваемое и уникальное. Поэтому, помимо сотрудничества с ведущими мировыми производителями контента, мы активно работаем над собственными проектами, – отметил заместитель генерального директора компании A1 по цифровым платформам и контенту Антон БЛАДИК. – Мы постоянно ищем новые пути, чтобы обеспечить нашим пользователям доступ к самым интересным новинкам в мире современного цифрового телевидения и кино. Теперь, когда под брендом VOKA представлен не только онлайн-видеосервис, но и кинотеатр, таких возможностей у наших пользователей станет еще больше».

Одним из ключевых направлений в работе VOKA является создание белорусскоязычного контента – в том числе и для показа на большом экране. С сентября 2019 года совместно с сетью кинотеатров Silver Screen VOKA запускает проект по локализации фильмов для белорусского рынка и их переводу на белорусский язык. Проект стартует с профессиональной белорусской озвучки классических шедевров мирового кинематографа и культовых фильмов. В перспективе планируется перевод в том числе и последних киноновинок, чтобы показывать их в день мировой премьеры. Показы будут проходить каждый месяц в VOKA CINEMA и во всех кинотеатрах сети Silver Screen в Минске.