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Раскрыто число истребителей России

12.08.2019 18:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В настоящее время в Воздушно-космических силах (ВКС) России имеется более 1,8 тысячи самолетов, пишет Lenta.ru со ссылкой на ТАСС.


Фото: wikipedia.org

Агентство, ссылаясь на открытые источники и собственные досье, насчитало у российских военных свыше 800 истребителей (Су-27, Су-30, Су-33, Су-35, МиГ-29, МиГ-31 и их модификации), порядка 200 ударных самолетов (Су-34, Су-24М и их модификации), более 200 штурмовиков (Су-25), около 150 учебно-тренировочных самолетов (Як-130 и другие), примерно 70 стратегических бомбардировщиков (Ту-95 и Ту-160) и более 40 дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

Также в военной авиации имеется примерно 400 военно-транспортных самолетов и самолетов-заправщиков Ил-78 и более 20 авиационных комплексов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и А-50У.

 
 
Ссылка на источник 51
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Их в ВКС страны больше, чем самолетов любого другого типа.
 
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