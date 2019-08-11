Индийцы рассказали, почему считают ракетный комплекс С-400 лучшим в мире

Источник материала: Tut.by

В 2018 году Индия разместила заказ на сумму 5,43 млрд долларов — на эти деньги в страну будут поставлены ЗРК дальнего действия С-400 «Триумф». В июне 2019 года индийцы подтвердили свое желание закупить эти комплексы, несмотря на угрозу США ввести экономические санкции. Об этом пишет Military Watch.



Фото: twitter.com/slyhedge

В особенности Дели ценит С-400 за его универсальность и способность одновременно запускать ракеты по нескольким разноплановым целям, будь то истребители, бомбардировщики, самолеты поддержки, крылатые или баллистические ракеты.

После того, как в ВВС Китая появились первые стелс-истребители, и о планах создать такие самолеты заявил традиционно враждебный Индии Пакистан, возможности С-400 отслеживать малозаметные цели (даже такие, как F-22, F-35 и B-2 Spirit) также были высоко оценены.

В начале августа индийский посол в России Бала Венкатеш Варма заявил, что С-400 является лучшим комплексом в мире благодаря передовым возможностям. По его словам, Индия может радоваться, что такая техника поступает в ее вооруженные силы.