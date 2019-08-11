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Минздрав провёл опрос в Facebook и составил список лекарств, на которые сбросят цену
Источник материала: KYKY>
В середине прошлого месяца мы
Минздрав опубликовал пост в Facebook, чтобы пользователи оставляли фотографии чеков от покупки медикаментов в комментариях. Их набралось больше 400. Как
Со слов министра здравоохранения Владимира Караника, теперь специалисты готовят дополнения в нормативную базу регистрации предельных цен на лекарства. Эти данные направят в МАРТ. «Зарегистрируют предельную цену, которая является экономически обоснованной, рыночной, но не завышенной», — подчеркнул Караник.
Также министр добавил, что государственная аптечная сеть «Белфармация» договаривается о прямых поставках некоторых препаратов с импортными производителями. Это тоже снизит цены на препараты.
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В середине прошлого месяца мы рассказывали, как Минздрав Беларуси попросил присылать фото чеков на препараты, которые за границей стоят дешевле. Так министерство...
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