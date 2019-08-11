Минздрав провёл опрос в Facebook и составил список лекарств, на которые сбросят цену

Источник материала: KYKY

В середине прошлого месяца мы рассказывали , как Минздрав Беларуси попросил присылать фото чеков на препараты, которые за границей стоят дешевле. Так министерство хотело начать снижать цены на некоторые лекарства. У инициативы появилось продолжение.

Минздрав опубликовал пост в Facebook, чтобы пользователи оставляли фотографии чеков от покупки медикаментов в комментариях. Их набралось больше 400. Как передает «БелТА», с их помощью министерство составило перечень из сотни позиций.

Со слов министра здравоохранения Владимира Караника, теперь специалисты готовят дополнения в нормативную базу регистрации предельных цен на лекарства. Эти данные направят в МАРТ. «Зарегистрируют предельную цену, которая является экономически обоснованной, рыночной, но не завышенной», — подчеркнул Караник.

Также министр добавил, что государственная аптечная сеть «Белфармация» договаривается о прямых поставках некоторых препаратов с импортными производителями. Это тоже снизит цены на препараты.