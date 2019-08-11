В эти выходные свой 60-летний юбилей отпраздновала Нина Ковальчук. Подробнее читайте в печатной версии «СП».
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Поэтесса Нина Ковальчук отпраздновала 60-летний юбилей (фоторепортаж)
12.08.2019 17:40 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
В эти выходные свой 60-летний юбилей отпраздновала Нина Ковальчук. Подробнее читайте в печатной версии «СП».
ФОТОРЕПОРТАЖ
(Visited 18 times, 18 visits today)
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В эти выходные свой 60-летний юбилей отпраздновала Нина Ковальчук. Подробнее читайте в печатной версии «СП». ФОТОРЕПОРТАЖ
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