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Поэтесса Нина Ковальчук отпраздновала 60-летний юбилей (фоторепортаж)

12.08.2019 17:40 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В эти выходные свой 60-летний юбилей отпраздновала Нина Ковальчук. Подробнее читайте в печатной версии «СП».

ФОТОРЕПОРТАЖ

Поэтесса Нина Ковальчук отпраздновала 60-летний юбилей (фоторепортаж)

Поэтесса Нина Ковальчук отпраздновала 60-летний юбилей (фоторепортаж)

Поэтесса Нина Ковальчук отпраздновала 60-летний юбилей (фоторепортаж)

Поэтесса Нина Ковальчук отпраздновала 60-летний юбилей (фоторепортаж)

Поэтесса Нина Ковальчук отпраздновала 60-летний юбилей (фоторепортаж)

Поэтесса Нина Ковальчук отпраздновала 60-летний юбилей (фоторепортаж)

Поэтесса Нина Ковальчук отпраздновала 60-летний юбилей (фоторепортаж)

Поэтесса Нина Ковальчук отпраздновала 60-летний юбилей (фоторепортаж)

Поэтесса Нина Ковальчук отпраздновала 60-летний юбилей (фоторепортаж)

Поэтесса Нина Ковальчук отпраздновала 60-летний юбилей (фоторепортаж)

Поэтесса Нина Ковальчук отпраздновала 60-летний юбилей (фоторепортаж)


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В эти выходные свой 60-летний юбилей отпраздновала Нина Ковальчук. Подробнее читайте в печатной версии «СП». ФОТОРЕПОРТАЖ
 
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