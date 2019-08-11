С 6 по 8 сентября пройдет музыкально-краеведческий праздник «Охота петь!»

Источник материала: Аргументы и факты

Фестиваль «Охота петь!» — музыкально-краеведческий праздник, который пройдет в заповедных лесах Беларуси, в 70 км от Полоцка, на территории охотничьего хозяйства «Красный Бор». Гостей праздника ждут три осенних дня активного отдыха и большая музыкальная программа.

6 сентября, в пятницу, стартует центральное событие фестиваля — «Грибная охота». Это развлекательная программа для гостей, которая в преддверии осенней грибной поры, состоит из «Лесного лектория» - череды лекций и экскурсий для грибников и туристов - и соревнований по сбору грибов.

В рамках праздника «Охота петь!» арт-директор фестиваля Ольга ЗАЛЕССКАЯ решила воплотила свою давнишнюю мечту и создала площадку музыкальных мастер-классов для молодежи: «Ребята, которые занимаются в студиях авторской песни приедут на праздник, чтобы и себя показать, и услышать оценку своих способностей от мэтров авторской песни. По итогам наших мастер-классов всем будет предоставлено время для выступлений на главной сцене, а самым творчески интересным молодым музыкантам мы подарим пять гитар в качестве призов от оргкомитета».

В субботу, 7 сентября, стартует лесная развлекательная квест-программа «Охотники за сокровищами». Обеденное время гости фестиваля «Охота петь!» проведут на мастер-классах по туристической кухне «Поедим в охотку!». Будет работать передвижная банная площадка: банщики проведут для гостей праздника мастер-классы по банному парению и презентации различных видов массажа.

Главная сцена фестиваля «Охота петь!» начнет звучать днем. Самых юных гостей праздника ждет большой концерт «Песни нашего детства».

Концертную программу фестиваля продолжат выступления артистов из Польши, Латвии, России, Беларуси, которые исполняют классику советской авторской песни, произведения Высоцкого, Окуджавы, Розенбаума, а также свои произведения.

Далее внимание гостей праздника будет приковано к юмористическому блоку «Охти-Охти», по словам Ольги Залесской, это будет уникальная программа-импровизация от двух известных в творческих кругах коллекционеров городского и студенческого фольклора: мастера игры на минигармошке, участника телепроекта «Аншлаг», музыканта из Екатеринбурга, Александра Бормотова и известного и титулованного белорусского аниматора, режиссера и преподавателя БГАИ, мастера игры на балалайке Михаила Тумели.

Продолжит концерт выступление инструментального дуэта Duo Ro, дуэта мандолины и гитары. Это будет зажигательная программа двух московских виртуозных музыкантов Ольги Егоровой и Романа Пальмова — звёзд европейских кантри-фестивалей.

Далее на сцене фестиваля появится звездный дуэт — Валерий и Вадим Мищуки — участников знаменитого проекта «Песни нашего века», ансамбля авторской песни, выступления которого на протяжении 15 лет с аншлагом проходят на сцене Большого Кремлевского дворца.

Квинтэссенцией вечерней программы станет сольное выступление культового белорусского певца и переводчика Змитера Войтюшкевича.

Праздник продлится до воскресенья 8 сентября и завершится к обеду, когда будет проходить финал грибных соревнований, встреча участников, взвешивание найденных благородных грибов и награждение призами победителей.

По мнению организаторов, фестиваль, который пройдёт посреди заповедного леса, вдали от больших городов, будет способствовать популяризации такой идеи как путешествия по родной стране. «Традиционно считается, что полноценный отдых белорусы могут получить за пределами страны, доходит до того, что историю, культуру и географию иного региона мы знаем лучше, чем свой край, — говорит Ольга Залесская. —Наши гости — та часть населения Беларуси, которая поддерживает идеи экотуризма».

Фестиваль «Охота петь!» пройдёт в Туристическом комплексе «Красный Бор», в Верхнедвинский районе в деревне Доброплесы.

Гости проживают в палаточном лагере на оборудованных полянах.

Для тех гостей, кто не имеет туристического оборудования, будет организован палаточный отель «Охотники на привале», с палатками, спальниками, ковриками, возможностью пользоваться мангалами и столами, стоимость проживания 15 рублей на все дни фестиваля. Бронировать места в гостевом лагере нужно заранее.

На фестивальной поляне будут работать кафе и рестораны, выездная торговля, представители которой заселят полевой городок «Охотный ряд».

Оргкомитет бесплатно обеспечивает подвоз питьевой воды и дров, осуществляет охрану и медицинское обслуживание.

Организационный взнос для гостей праздника «Охота петь!» отсутствует, вход, парковка и стоянка в палаточном лагере бесплатны.

СПРАВКА «АиФ»

Ольга Залесская – арт-директор Творческого объединения «Своя среда», проводит встречи с известными музыкантами, авторами и исполнителями из мира авторской песни и джаза, а также входит в оргкомитеты фестивалей авторской песни в Беларуси (в том числе «Учись отдыхать», 2001 г., «Культурная эволюция», 2009 г., «Большая бард-рыбалка», 2014-2019 гг.).