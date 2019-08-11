Зампред Миноблисполкома о ситуации с повреждёнными могилами в Слуцке: на место выедет комиссия

Источник материала: Слуцк Город





К заместителю председателя облисполкома Игорю Макару во время прямой телефонной линии обратилась случчанка Светлана, которая пытается добиться от местного ЖКХ компенсации за повреждённое надгробье.

SlutskGorod эту историю подробно разбирал ранее .

По словам Светланы Владимировны, во время санитарной рубки на кладбище в Слуцке повредили захоронение ее отца, пишет областное издание «Минская правда»:

– Кладбище находится на обслуживании ЖКХ. Его работники в мае только беды натворили! Вдребезги разбито новое надгробие на могиле моего отца: ограда, плитка, – с горечью перечисляет заявительница. – По обе стороны захоронения спилено два дерева. Жилищно-коммунальное хозяйство свою вину отрицает: мол, деревья были аварийными; гигантская ветка на памятник упала сама, а не вследствие проводимых работ. Но почему ветки падают, как только ЖКХ начинает выполнять работы по сносу деревьев?

Светлана Владимировна отметила, что не так давно на кладбище упавшая ветка разбила еще один памятник и две ограды. Аварийное же дерево, наделавшее беды, продолжает стоять. Убирать его ЖКХ не торопится, ссылаясь на нехватку средств.

Игорь Макар ответил следующее:

– Процедура сноса деревьев трудоемкая, к тому же дорогостоящая. Она требует неукоснительного соблюдения правил безопасности. Нужна специальная техника и промышленные альпинисты. Чтобы детально разобраться в спорной ситуации, оценить ущерб и по возможности его компенсировать, на место выедет комиссия. Вас также пригласят, чтобы учесть все аргументы.

SG следит за развитием ситуации.