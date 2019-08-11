ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зампред Миноблисполкома о ситуации с повреждёнными могилами в Слуцке: на место выедет комиссия

12.08.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

Зампред Миноблисполкома о ситуации с повреждёнными могилами в Слуцке: на место выедет комиссия

К заместителю председателя облисполкома Игорю Макару во время прямой телефонной линии обратилась случчанка Светлана, которая пытается добиться от местного ЖКХ компенсации за повреждённое надгробье.

SlutskGorod эту историю подробно разбирал ранее.

По словам Светланы Владимировны, во время санитарной рубки на кладбище в Слуцке повредили захоронение ее отца, пишет областное издание «Минская правда»:

– Кладбище находится на обслуживании ЖКХ. Его работники в мае только беды натворили! Вдребезги разбито новое надгробие на могиле моего отца: ограда, плитка, – с горечью перечисляет заявительница. – По обе стороны захоронения спилено два дерева. Жилищно-коммунальное хозяйство свою вину отрицает: мол, деревья были аварийными; гигантская ветка на памятник упала сама, а не вследствие проводимых работ. Но почему ветки падают, как только ЖКХ начинает выполнять работы по сносу деревьев?

Светлана Владимировна отметила, что не так давно на кладбище упавшая ветка разбила еще один памятник и две ограды. Аварийное же дерево, наделавшее беды, продолжает стоять. Убирать его ЖКХ не торопится, ссылаясь на нехватку средств.

Игорь Макар ответил следующее:

– Процедура сноса деревьев трудоемкая, к тому же дорогостоящая. Она требует неукоснительного соблюдения правил безопасности. Нужна специальная техника и промышленные альпинисты. Чтобы детально разобраться в спорной ситуации, оценить ущерб и по возможности его компенсировать, на место выедет комиссия. Вас также пригласят, чтобы учесть все аргументы.

SG следит за развитием ситуации.

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К заместителю председателя облисполкома Игорю Макару во время прямой телефонной линии обратилась случчанка Светлана, которая пытается добиться от местного ЖКХ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минздрав провёл опрос в Facebook и составил список лекарств, на которые сбросят цену
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика