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Слуцкий РОЧС принял в гости учащихся начальных классов Средней школы № 11

12.08.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Слуцкий РОЧС принял в гости учащихся начальных классов Средней школы № 11

Уже не первый раз учащиеся школ посещают центр безопасности Слуцкого РОЧС. В этот раз, для получения знаний основ безопасности жизнедеятельности, в рамках акции «Каникулы без дыма и огня» Слуцкий отдел принял себе в гости школьников ГУО «Средняя школа №11 г. Слуцка».

С ребятами была проведена беседа на тему безопасности, рассказали, какие нарушения чаще всего приводят к пожарам. Напомнили детям, как надо вести себя при пожаре, повторили номера экстренных служб. Беседа показала, что ребята хорошо знают правила безопасности и это не может не радовать. После была организована долгожданная экскурсия по пожарной аварийно-спасательной части, где дети увидели пожарную технику и аварийно-спасательное оборудование.

Каждый ребенок получил наглядки, хорошее настроение, а также знания основ безопасности. Завершилось данное мероприятие памятным фото на фасаде Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуация.

Слуцкий РОЧС принял в гости учащихся начальных классов Средней школы № 11


Слуцкий РОЧС принял в гости учащихся начальных классов Средней школы № 11

Слуцкий РОЧС

 
 
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Уже не первый раз учащиеся школ посещают центр безопасности Слуцкого РОЧС. В этот раз, для получения знаний основ безопасности жизнедеятельности, в рамках акции...
 
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