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В Кировске пьяный парень угнал авто у своего дяди и попал в ДТП

12.08.2019 18:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Детективная история произошла в Кировске. Автомобиль нашли в кювете, а владелец отверждал, что он в гараже. Оказывается, он и не знал, что машину угнал его племянни, сообщает УВД Могилевской области.


9 августа очевидец сообщил в милицию, что в 5 км от Кировска в кювете находится автомобиль, водителя в нем не было. Оперативники нашли владельца машины, но 59-летний мужчина отрицал, что попадал в ДТП: он утверждал, что автомобиль стоит в гараже и он на нем никуда не выезжал. Однако машины в гараже не оказалось.

Выяснилось, что незадолго до произошедшего, он выпивал спиртные напитки со своим 26-летним племянником, который ранее был судим за кражу. Парень решил покататься по окрестностям. Он незаметно взял ключи от гаража и выехал оттуда уже на машине — документы и ключи зажигания находились в салоне.


За городом мужчина не справился с управлением и авто вылетело в кювет. С места ДТП он убежал, о случившемся никому не сообщил.

Поездка для родственника автовладельца закончилась возбуждением уголовного дела по ч. 1 ст. 214 УК Беларуси (угон транспортного средства). Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

 
 
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За городом мужчина не справился с управлением и авто вылетело в кювет. С места ДТП он убежал, о случившемся никому не сообщил.
 
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