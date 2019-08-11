Молодежный лагерь-форум «Прибужье-2019» состоялся!

Источник материала: Виртуальный Брест





9-11 августа на озере Селяхи Брестского района состоялся молодежный лагерь-форум «Прибужье-2019», в котором приняло участие более 200 участников - активистов молодежного движения из числа рабочей молодежи со всех регионов Брестчины.







В первый день прошло торжественное открытие лагеря-форума, после которого был организован открытый диалог. Спикерами выступили: заместитель председателя Брестского облисполкома Борисюк Геннадий Иосифович, первый секретарь Брестского областного комитета ОО «БРСМ» Сегенюк Юрий Сергеевич и заместитель председателя Брестского райисполкома Волынец Павел Иванович. Диалог получился содержательным и активным.







Молодежь интересовалась функционированием летних лагерей и возможностью их работы в июле и августе. Представители работающей молодежи городского поселка Мирный выразили искренние слова благодарности за воссозданный детский городок. К слову, с этой проблемой обращались к первому секретарю ЦК ОО "БРСМ" во время посещения предприятий городского поселка в рамках работы молодежной информационной группы.





В первый день лагеря-форума команды презентовали себя в конкурсе визиток «Молодежный фэст». Благодаря креативному, творческому подходу, конкурс получился очень ярким и по-настоящему молодежным. Интеллектуалов собрал квиз «Мозговой штурм», а культурная часть программы лагеря включила в себя конкурс творческих номеров «Мы поем о тебе, Беларусь» и конкурс бивуаков «Баларускi хутарок».

















Второй и третий дни были не менее насыщенными. Участники лагеря-форума соревновалась в различных видах спорта: волейбол, дартс, техника велосипедного туризма, перетягивание каната и поднятие гири. Также в эти дни участники лагеря сплавлялись на байдарках и преодолевали спортивно-туристическую полосу.

























Победителем в общекомандном зачете стала команда г.Бреста, которая в следующем году вновь примет лагерь «Прибужье – 2020» (команда стала победителем и в 2018 году), второе место заняла команда Барановичского района, почетное третье место у г.Барановичи.





























Справочно: Открытый молодежный форум-лагерь состоялся в пятый раз. Традиция его проведения была заложена в октябре 2015 года на озере Белом в Брестском районе. Данный проект стал ежегодным фэстом для встречи работающей молодежи.





Организаторами молодежного форума-лагеря выступили Брестский областной комитет ОО «БРСМ», главное управление идеологической работы и по делам молодежи Брестского облисполкома, управление спорта и туризма облисполкома, Брестский горисполком и Брестский райисполком.

Организаторы и участники лагеря-форума выражают искренние слова благодарности Брестскому городскому исполнительному комитету за оказанное содействие в проведении лагеря-форума.