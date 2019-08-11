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«200 000 машин без техосмотра пойманы в Беларуси». Проверяем статистику
12.08.2019 18:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В воскресных новостях национального телеканала страны вышел сюжет, в котором озвучивались якобы статистические данные, собранные во время декады «Техосмотр». «200 000 водителей были пойманы без техосмотра, — заявил ведущий в эфире. — Таковы промежуточные результаты усиленной проверки автомобилей. Из-за того что все реже автовладельцы стали проходить техосмотр, МВД проводит декаду контроля над наличием допуска к участию в дорожном движении». Цифра 200 тысяч нам показалась слишком завышенной, поэтому мы решили уточнить информацию.
Сюжет
Всего в стране около трех миллионов автомобилей, оштрафовать 200 тысяч из них за непройденный ТО за пять дней — задача, с которой могла бы справиться разве что система видеофиксации. Однако пока не умеет. Также нам доподлинно известна
Потому мы решили уточнить эти данные в УГАИ МВД.
«БТ неправильно дали информацию, перед нами уже извинились, — сообщили Onliner в пресс-службе УГАИ МВД. — Актуальной цифры в принципе нет, такая статистика не ведется, мы ее не запрашивали. Число выявленных нарушений подсчитывается, когда подводят итоги декады „Гостехосмотр“. Мы давали данные, что с начала года пройдено техосмотра порядка 200 тысяч. В целом мы не знаем, откуда эту цифру взяли. Сейчас мы думаем, каким образом на ТВ должны дать опровержение. Нам приходится говорить всем, что это неправда».
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В воскресных новостях национального телеканала страны вышел сюжет, в котором озвучивались якобы статистические данные, собранные во время декады «Техосмотр»....
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