ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«200 000 машин без техосмотра пойманы в Беларуси». Проверяем статистику

12.08.2019 18:54 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В воскресных новостях национального телеканала страны вышел сюжет, в котором озвучивались якобы статистические данные, собранные во время декады «Техосмотр». «200 000 водителей были пойманы без техосмотра, — заявил ведущий в эфире. — Таковы промежуточные результаты усиленной проверки автомобилей. Из-за того что все реже автовладельцы стали проходить техосмотр, МВД проводит декаду контроля над наличием допуска к участию в дорожном движении». Цифра 200 тысяч нам показалась слишком завышенной, поэтому мы решили уточнить информацию.

«200 000 машин без техосмотра пойманы в Беларуси». Проверяем статистику

Сюжет был размещен на сайте tvr.by в разделе «Новости», однако позже страница была удалена, о ее содержании может сказать url - «200_000_mashin_bez_tekhosmotra_promezhutochnye_rezultaty_usilennoy_proverki_avtomobiley». В то же время видеоматериал вышел в эфир, видео какое-то время хранилось на сервисе YouTube, но позже также было удалено.

Всего в стране около трех миллионов автомобилей, оштрафовать 200 тысяч из них за непройденный ТО за пять дней — задача, с которой могла бы справиться разве что система видеофиксации. Однако пока не умеет. Также нам доподлинно известна статистика столицы, в которой сконцентрировано огромное количество машин: 679 фактов нарушений за пятницу, субботу и воскресенье, 225 протоколов по 18.12.5 КоАП в будний день.

Потому мы решили уточнить эти данные в УГАИ МВД.

«БТ неправильно дали информацию, перед нами уже извинились, — сообщили Onliner в пресс-службе УГАИ МВД. — Актуальной цифры в принципе нет, такая статистика не ведется, мы ее не запрашивали. Число выявленных нарушений подсчитывается, когда подводят итоги декады „Гостехосмотр“. Мы давали данные, что с начала года пройдено техосмотра порядка 200 тысяч. В целом мы не знаем, откуда эту цифру взяли. Сейчас мы думаем, каким образом на ТВ должны дать опровержение. Нам приходится говорить всем, что это неправда».

 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В воскресных новостях национального телеканала страны вышел сюжет, в котором озвучивались якобы статистические данные, собранные во время декады «Техосмотр»....
 
Новости дня
Новости разные
 
Слуцкое ЖКХ проведёт очередной аукцион по аренде имущества
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика