Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 12 августа 2019 года автобус номер 37 неудачно развернулся и зацепил остановочный пункт в микрорайоне Речица.

Бресте автобус неудачно развернулся и едва не снёс остановку" alt="В Бресте автобус неудачно развернулся и едва не снёс остановку">



Вот как описал ситуацию очевидец :

В Бресте на Речице. Маршрутный автобус 37, поехал не туда. Пока разворачивался, снёс автобусную остановку, трещина в бетонном заборе, в автобусе позади в правом верхнем крыле дырка.







