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В Бресте автобус неудачно развернулся и едва не снёс остановку

12.08.2019 18:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 12 августа 2019 года автобус номер 37 неудачно развернулся и зацепил остановочный пункт в микрорайоне Речица.

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Вот как описал ситуацию очевидец:

В Бресте на Речице. Маршрутный автобус 37, поехал не туда. Пока разворачивался, снёс автобусную остановку, трещина в бетонном заборе, в автобусе позади в правом верхнем крыле дырка.

В Бресте автобус неудачно развернулся и едва не снёс остановку

В Бресте автобус неудачно развернулся и едва не снёс остановку

 
Теги: Брест
 
 
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  Сегодня, 12 августа 2019 года автобус номер 37 неудачно развернулся и зацепил остановочный пункт в микрорайоне Речица. Вот как описал ситуацию очевидец: В Бресте...
 
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