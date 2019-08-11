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В Бресте автобус неудачно развернулся и едва не снёс остановку
12.08.2019 18:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня, 12 августа 2019 года автобус номер 37 неудачно развернулся и зацепил остановочный пункт в микрорайоне Речица.
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Вот как
В Бресте на Речице. Маршрутный автобус 37, поехал не туда. Пока разворачивался, снёс автобусную остановку, трещина в бетонном заборе, в автобусе позади в правом верхнем крыле дырка.
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