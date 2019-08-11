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Фотофакт. В Бресте автовышка упала на ступени супермаркета
12.08.2019 18:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
12 августа у входа
Фото читателя
Инцидент произошел днем. По словам читателя Романа, автовышка упала на бок, прямо на ступени у главного входа в торговый объект. Прибывший на место кран поставил транспорт на колеса.
фото - https://vk.com/onlinebrest
К счастью, обошлось без пострадавших.
фото - https://vk.com/onlinebrest
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12 августа у входа в супермаркет «Алми» на улице Московской опрокинулась автовышка, сообщил читатель. Фото читателя Инцидент произошел днем. По словам читателя...
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