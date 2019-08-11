В Беларуси нашли фрагменты резиденции полоцких князей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси на берегу озера Черствяты нашли фрагменты загородной резиденции полоцких князей, передает БЕЛТА . На этом месте она располагалась, предположительно, в XII веке.

Такое открытие сделано в археологической отрасли страны впервые, отметили специалисты. Они работают на участке несколько недель, и уже обнаружили хозяйственную постройку и печь. По словам исследователей Института истории Национальной академии наук, под землей могут находиться еще десять строений.

Среди артефактов также книжная застежка эпохи Евфросинии Полоцкой, бронебойная стрела, фрагменты греческих амфор. Кроме того, специалисты обнаружили человеческие останки. Период их происхождения пока неизвестен. Есть версия, что находки могут быть связаны с потомками князя Всеслава Чародея (1044-1101), но конкретные имена пока назвать сложно.

Возможно, эту резиденцию могли сжечь во время междоусобицы, говорят археологи. В настоящее время работы на уникальном памятнике продолжаются.