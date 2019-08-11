ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Разносолы, песни, национальные блюда и изделия ремесленников – всё из Мотоля

12.08.2019 18:54 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

На два дня Мотоль стал культурным и гастрономическим центром Брестской области.

Разносолы, песни, национальные блюда и изделия ремесленников – всё из Мотоля

Местечко Мотоль в Ивановском районе известно со времён Великого княжества Литовского. Недалеко от поселения проходили торговые пути, что в какой-то степени и предопределило дальнейшую судьбу и самого местечка, и его жителей.

Разносолы, песни, национальные блюда и изделия ремесленников – всё из Мотоля

Ярким периодом развития Мотоля стали годы царствования королевы Боны Сфорца, которой эти земли передал в управление супруг Сигизмунд I Старый. Королева не только несколько раз посещала местечко, но и переселяла сюда мастеров-ремесленников из родной Италии и Германии.

Разносолы, песни, национальные блюда и изделия ремесленников – всё из Мотоля

В середине 16 века Мотоль стал одним из центров ремесла и торговли, тут начали проводиться большие ярмарки, на которые приезжали жители всех окрестностей: Янов-Полесского, Логишина, Пинска, Дрогичина, Берёзы, Телехан.

Разносолы, песни, национальные блюда и изделия ремесленников – всё из Мотоля

Жители Мотоля передавали знания и секреты мастерства из поколения в поколения. В советские времена о местечке знали далеко за пределами республики. Несмотря на запреты властей, в Мотоль ехали иностранцы за известными кожухами и кожаными сапогами.

Разносолы, песни, национальные блюда и изделия ремесленников – всё из Мотоля

Благодаря бережному отношению к своей земле, истории и традициям появился международный кулинарный фестиваль «Мотольские лакомства».

Разносолы, песни, национальные блюда и изделия ремесленников – всё из Мотоля

Каждый фестиваль открывает почитаемая жителями местечка королева Бона Сфорца в сопровождении свиты

Справка МП: 

Первый кулинарный Фестиваль в Мотоле провели в 2008 году. Он был ежегодным. В 2012 году было принято решение проводить его раз в два года. Логотип Фестиваля создал известный белорусский дизайнер – Владимир Цеслер.

Мотоляне с нетерпением ждут Фестиваль и готовятся к нему заранее.

Разносолы, песни, национальные блюда и изделия ремесленников – всё из Мотоля

Разносолы, песни, национальные блюда и изделия ремесленников – всё из Мотоля

Разносолы, песни, национальные блюда и изделия ремесленников – всё из Мотоля

Организаторы праздника стараются добавить в программу новые изюминки, например, в этом году на Фестивале можно было сделать селфи с зеркальным медведем и зайцем или посмотреть на фестиваль с высоты птичьего полёта.

Разносолы, песни, национальные блюда и изделия ремесленников – всё из Мотоля

Для авто и мотолюбителей была организована выставка современной и раритетной техники.

Разносолы, песни, национальные блюда и изделия ремесленников – всё из Мотоля

Разносолы, песни, национальные блюда и изделия ремесленников – всё из Мотоля

Ремесленники создавали работы на глазах у зрителей

Разносолы, песни, национальные блюда и изделия ремесленников – всё из Мотоля

Разносолы, песни, национальные блюда и изделия ремесленников – всё из Мотоля

Разносолы, песни, национальные блюда и изделия ремесленников – всё из Мотоля

Вдоль пешеходной улицы гостеприимные хозяйки угощали гостей традиционными блюдами, приготовленными по старинным рецептам.

Разносолы, песни, национальные блюда и изделия ремесленников – всё из Мотоля

За угощения мотольским хозяйкам целовали руки

Разносолы, песни, национальные блюда и изделия ремесленников – всё из Мотоля

В одном из дворов журналист Медиа-Полесья познакомилась с долгожительницей Мотоля – Лидией Хала, которая 9 августа отметила свой 90-ый день рождения.

Разносолы, песни, национальные блюда и изделия ремесленников – всё из Мотоля

«На мой Юбилей вон сколько гостей приехало», - шутит Лидия Яковлевна

Лидия Яковлевна выросла в Мотоле. Во время Великой Отечественной войны была угнана в Германию. После возвращения домой сеяла лён. За каждый килограмм посеянного льна нужно было отработать целый день с серпом на жатве. Одежду в школу Лидия вязала сама «Вмолодости из меня строили артистку», - говорит она. Вместе с двумя одногодками пела в местном ансамбле».

Разносолы, песни, национальные блюда и изделия ремесленников – всё из Мотоля

Эту скатерть Лидия Яковлевна вышивала сама

В самобытное местечко в Ивановском районе приезжает всё больше гостей из разных стран мира, расширяется география участников. В этом году познакомить полешуков со своей культурой приехали гости из России, Украины, Казахстана, Польши, Литвы и даже Алжира. Зрители тепло приветствовали всех участников.

Разносолы, песни, национальные блюда и изделия ремесленников – всё из Мотоля

Разносолы, песни, национальные блюда и изделия ремесленников – всё из Мотоля

Шествие танцевального коллектива «Гиль-Загав» из Минска встречали аплодисментами, со всех сторон слышалось: «Наши приехали!»

Разносолы, песни, национальные блюда и изделия ремесленников – всё из Мотоля

Первые впечатления о празднике самые яркие. Откуда приехали и чем будут удивлять на празднике? С таким вопросом журналист Медиа-Полесья обратился к участникам фестиваля, которые приехали в Мотоль впервые.

Виталий Конон, клуб «Шотландская пехота» г. Молодечно: «На территории Беларуси жили шотландцы»

Разносолы, песни, национальные блюда и изделия ремесленников – всё из Мотоля

Клуб «Шотландская пехота» (Виталий Конон, первый справа)

На фестиваль мы приехали впервые, более того мы впервые приехали в Брестскую область. Почему именно шотландцы? Мало кто знает, что в 16-17 века на территории современной Беларуси жили шотландские наёмники. В основном они занимались мелкой торговлей, а также состояли на службе у князей. Шотландцы даже завезли свою валюту, первую медную монету, которая официально начала ходить на наших землях – двойной шотландский пенни. Она мелкого достоинства и использовалась для мелкой торговли, как копейка. У князей Радзивилов на службе состояли шотландцы.

Буслав Радзивил основал крупнейшее поселение шотландцев в Слуцке и Кейданах. В Гомеле шотландцы помогали жителям защищать город от украинских казаков.

Разносолы, песни, национальные блюда и изделия ремесленников – всё из Мотоля

На фестивале будем рассказывать гостям об этих неизвестных фактах, познакомим с оружием и одеждой того времени, покажем реконструкцию боя.

Terbaoui Lotfi, Алжир: «У вас в стране жарко»

Разносолы, песни, национальные блюда и изделия ремесленников – всё из Мотоля

Мы впервые приехали в Беларусь из округа Сиди-Бель-Аббес, который находится в Алжире. О Фестивале узнали из Интернета и решили приехать. Ваша страна необычная и экстраординарная. Из местной кухни успели попробовать несколько блюд, но названия не помним. (Как подсказала переводчик, это были сырники и драники. – Прим. автора). Для нас эти блюда экзотические, но нам они понравились.

- На фестивале мы станцуем традиционный танец воинов-арабов Allaoui, который танцевали в честь победы, а также, чтобы выразить гордость своей принадлежностью к арабскому народу. И танец, который обязательно исполняют во время свадебных церемоний народности тенуе - Nehari.

Иван Лукашевич, Пинск: «Мотоль меня удивил»:

Разносолы, песни, национальные блюда и изделия ремесленников – всё из Мотоля

- Я четвёртый год работаю в своей мастерской, создаю полезные и красивые вещи из ненужных материалов. Недавно ездил в Брест на «Парад вышиванок», там всё было по-другому. В Мотоле очень удивлён организацией: всё сделано на высоком уровне. Не возникает никаких вопросов: нам предоставили место, столы-стулья, защитили нас от дождя, ветра и солнца.

Разносолы, песни, национальные блюда и изделия ремесленников – всё из Мотоля

- В Мотоле людей много, все на позитиве. Я не ожидал увидеть здесь столько других народов, национальностей. Всё проходит весело и с колоритом. В отличие от Бреста, здесь мои работы пользуются спросом.

Татьяна Пашкевич, агрогородок Спорово, Берёзовский район: «Супруг уехал на «Споровские сенокосы», а я - на «Мотальскiя прысмакi»:

Разносолы, песни, национальные блюда и изделия ремесленников – всё из Мотоля

- Я спорОвка, родилась и выросла в Спорово, где живётся здорово, и озеро плещется у самых домов. Я работаю библиотекарем. Привезла на фестиваль традиционные споровские рыбные блюда. Мы всю жизнь связаны с рыбой. Мой муж был бригадиром рыболовецкой бригады. Она наша кормилица испокон веков. Рыбка наша, споровская, она такая вкусная. Нигде в Брестской области, да и по всей республике по вкусовым качествам нет рыбы вкуснее, чем в Спорово.

У каждой хозяйки есть свои секреты. Мы ими с удовольствием делимся. Недавно была издана книга с традиционными споровскими рецептами. Из рыбы варим рыбные супы, можно просто с картошечкой, повялить или посушить и даже приготовить квас.

Рецепт сельди по-споровски от Татьяны Пашкевич:

Рыбу нарезаем порционными кусочками. Смешиваем 200 грамм соли и 100 грамм сахара. В этой смеси обвалять кусочки и положить под пресс на сутки в холодильник. Делаем раствор из воды и уксуса: в 1,5-2 литра воды добавляем 50 грамм уксуса. В этом вымачиваем рыбу 15 минут. Затем откидываем её на дуршлаг, чтобы она хорошо стекла. И сочетаем несочетаемое: добавляем чеснок, домашнюю приправку. Всё перемешиваем, складываем, заливаем растительным маслом и отправляем под пресс.

Фестиваль в Мотоле никого не оставит равнодушным. По признанию постоянных гостей: однажды побывав в Мотоле, хочется приезжать сюда вновь.

Разносолы, песни, национальные блюда и изделия ремесленников – всё из Мотоля

Разносолы, песни, национальные блюда и изделия ремесленников – всё из Мотоля

Разносолы, песни, национальные блюда и изделия ремесленников – всё из Мотоля

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  На два дня Мотоль стал культурным и гастрономическим центром Брестской области. Местечко Мотоль в Ивановском районе известно со времён Великого княжества...
 
Новости дня
Новости разные
 
Слуцкое ЖКХ проведёт очередной аукцион по аренде имущества
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика