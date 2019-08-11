Разносолы, песни, национальные блюда и изделия ремесленников – всё из Мотоля

Источник материала: Виртуальный Брест

На два дня Мотоль стал культурным и гастрономическим центром Брестской области.





Местечко Мотоль в Ивановском районе известно со времён Великого княжества Литовского. Недалеко от поселения проходили торговые пути, что в какой-то степени и предопределило дальнейшую судьбу и самого местечка, и его жителей.





Ярким периодом развития Мотоля стали годы царствования королевы Боны Сфорца, которой эти земли передал в управление супруг Сигизмунд I Старый. Королева не только несколько раз посещала местечко, но и переселяла сюда мастеров-ремесленников из родной Италии и Германии.





В середине 16 века Мотоль стал одним из центров ремесла и торговли, тут начали проводиться большие ярмарки, на которые приезжали жители всех окрестностей: Янов-Полесского, Логишина, Пинска, Дрогичина, Берёзы, Телехан.





Жители Мотоля передавали знания и секреты мастерства из поколения в поколения. В советские времена о местечке знали далеко за пределами республики. Несмотря на запреты властей, в Мотоль ехали иностранцы за известными кожухами и кожаными сапогами.





Благодаря бережному отношению к своей земле, истории и традициям появился международный кулинарный фестиваль «Мотольские лакомства».





Каждый фестиваль открывает почитаемая жителями местечка королева Бона Сфорца в сопровождении свиты

Справка МП:

Первый кулинарный Фестиваль в Мотоле провели в 2008 году. Он был ежегодным. В 2012 году было принято решение проводить его раз в два года. Логотип Фестиваля создал известный белорусский дизайнер – Владимир Цеслер.

Мотоляне с нетерпением ждут Фестиваль и готовятся к нему заранее.













Организаторы праздника стараются добавить в программу новые изюминки, например, в этом году на Фестивале можно было сделать селфи с зеркальным медведем и зайцем или посмотреть на фестиваль с высоты птичьего полёта.





Для авто и мотолюбителей была организована выставка современной и раритетной техники.









Ремесленники создавали работы на глазах у зрителей













Вдоль пешеходной улицы гостеприимные хозяйки угощали гостей традиционными блюдами, приготовленными по старинным рецептам.





За угощения мотольским хозяйкам целовали руки





В одном из дворов журналист Медиа-Полесья познакомилась с долгожительницей Мотоля – Лидией Хала, которая 9 августа отметила свой 90-ый день рождения.





«На мой Юбилей вон сколько гостей приехало», - шутит Лидия Яковлевна

Лидия Яковлевна выросла в Мотоле. Во время Великой Отечественной войны была угнана в Германию. После возвращения домой сеяла лён. За каждый килограмм посеянного льна нужно было отработать целый день с серпом на жатве. Одежду в школу Лидия вязала сама «Вмолодости из меня строили артистку», - говорит она. Вместе с двумя одногодками пела в местном ансамбле».





Эту скатерть Лидия Яковлевна вышивала сама

В самобытное местечко в Ивановском районе приезжает всё больше гостей из разных стран мира, расширяется география участников. В этом году познакомить полешуков со своей культурой приехали гости из России, Украины, Казахстана, Польши, Литвы и даже Алжира. Зрители тепло приветствовали всех участников.









Шествие танцевального коллектива «Гиль-Загав» из Минска встречали аплодисментами, со всех сторон слышалось: «Наши приехали!»





Первые впечатления о празднике самые яркие. Откуда приехали и чем будут удивлять на празднике? С таким вопросом журналист Медиа-Полесья обратился к участникам фестиваля, которые приехали в Мотоль впервые.

Виталий Конон, клуб «Шотландская пехота» г. Молодечно: «На территории Беларуси жили шотландцы»





Клуб «Шотландская пехота» (Виталий Конон, первый справа)

На фестиваль мы приехали впервые, более того мы впервые приехали в Брестскую область. Почему именно шотландцы? Мало кто знает, что в 16-17 века на территории современной Беларуси жили шотландские наёмники. В основном они занимались мелкой торговлей, а также состояли на службе у князей. Шотландцы даже завезли свою валюту, первую медную монету, которая официально начала ходить на наших землях – двойной шотландский пенни. Она мелкого достоинства и использовалась для мелкой торговли, как копейка. У князей Радзивилов на службе состояли шотландцы.

Буслав Радзивил основал крупнейшее поселение шотландцев в Слуцке и Кейданах. В Гомеле шотландцы помогали жителям защищать город от украинских казаков.





На фестивале будем рассказывать гостям об этих неизвестных фактах, познакомим с оружием и одеждой того времени, покажем реконструкцию боя.

Terbaoui Lotfi, Алжир: «У вас в стране жарко»





Мы впервые приехали в Беларусь из округа Сиди-Бель-Аббес, который находится в Алжире. О Фестивале узнали из Интернета и решили приехать. Ваша страна необычная и экстраординарная. Из местной кухни успели попробовать несколько блюд, но названия не помним. (Как подсказала переводчик, это были сырники и драники. – Прим. автора). Для нас эти блюда экзотические, но нам они понравились.

- На фестивале мы станцуем традиционный танец воинов-арабов Allaoui, который танцевали в честь победы, а также, чтобы выразить гордость своей принадлежностью к арабскому народу. И танец, который обязательно исполняют во время свадебных церемоний народности тенуе - Nehari.

Иван Лукашевич, Пинск: «Мотоль меня удивил»:





- Я четвёртый год работаю в своей мастерской, создаю полезные и красивые вещи из ненужных материалов. Недавно ездил в Брест на «Парад вышиванок», там всё было по-другому. В Мотоле очень удивлён организацией: всё сделано на высоком уровне. Не возникает никаких вопросов: нам предоставили место, столы-стулья, защитили нас от дождя, ветра и солнца.





- В Мотоле людей много, все на позитиве. Я не ожидал увидеть здесь столько других народов, национальностей. Всё проходит весело и с колоритом. В отличие от Бреста, здесь мои работы пользуются спросом.

Татьяна Пашкевич, агрогородок Спорово, Берёзовский район: «Супруг уехал на «Споровские сенокосы», а я - на «Мотальскiя прысмакi»:





- Я спорОвка, родилась и выросла в Спорово, где живётся здорово, и озеро плещется у самых домов. Я работаю библиотекарем. Привезла на фестиваль традиционные споровские рыбные блюда. Мы всю жизнь связаны с рыбой. Мой муж был бригадиром рыболовецкой бригады. Она наша кормилица испокон веков. Рыбка наша, споровская, она такая вкусная. Нигде в Брестской области, да и по всей республике по вкусовым качествам нет рыбы вкуснее, чем в Спорово.

У каждой хозяйки есть свои секреты. Мы ими с удовольствием делимся. Недавно была издана книга с традиционными споровскими рецептами. Из рыбы варим рыбные супы, можно просто с картошечкой, повялить или посушить и даже приготовить квас.

Рецепт сельди по-споровски от Татьяны Пашкевич:

Рыбу нарезаем порционными кусочками. Смешиваем 200 грамм соли и 100 грамм сахара. В этой смеси обвалять кусочки и положить под пресс на сутки в холодильник. Делаем раствор из воды и уксуса: в 1,5-2 литра воды добавляем 50 грамм уксуса. В этом вымачиваем рыбу 15 минут. Затем откидываем её на дуршлаг, чтобы она хорошо стекла. И сочетаем несочетаемое: добавляем чеснок, домашнюю приправку. Всё перемешиваем, складываем, заливаем растительным маслом и отправляем под пресс.

Фестиваль в Мотоле никого не оставит равнодушным. По признанию постоянных гостей: однажды побывав в Мотоле, хочется приезжать сюда вновь.











