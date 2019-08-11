Специалисты рассказали, как должен выглядеть соискатель при трудоустройстве

Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY провел опрос среди 317 работодателей и 3 170 соискателей и выяснил, что практически каждый опрошенный (97,1%) признает влияние внешнего вида сотрудника на успешное трудоустройство.

Внешность сотрудников: на что обращают внимание работодатели

Нейтрально относятся к соискателям с нестандартной внешностью большинство нанимателей – 67,8%. Отношение других 27,4% работодателей к необычной внешности претендентов на должность отрицательное. Руководство 5% компаний положительно воспринимают нестандартную внешность будущих сотрудников.

При этом 7 из 10 компаний считают уместным отказать соискателю в работе из-за нестандартного внешнего вида: если работа предполагает постоянное взаимодействие с клиентами (35,6%) или если внешний вид сотрудника оскорбляет чувства других и мешает работе (35,6%).

Однако на практике вовсе не необычная внешность становится частой причиной отказов в трудоустройстве. Более 44% нанимателей отказывали в работе по причине неопрятности потенциальных сотрудников.

Среди других причин отказов в трудоустройстве чаще других были отмечены следующие: волосы кислотного цвета (8,5%), татуировки (6,3%), дреды (5%). Также отказывают, но значительно реже из-за пирсинга (2,5%), длинных ногтей (2,2%) и слишком красивой внешности (1%).





Мешает ли необычная внешность самим соискателям?

Большинство соискателей (72%) с нестандартной внешностью отмечают, что не сталкивались с проблемами или отказами в трудоустройстве из-за своего внешнего вида. Более 8% таких опрошенных отметили, что их необычная внешность даже поспособствовала трудоустройству.

Остальные 20% опрошенных, кто считает свою внешность нестандартной и кому отказывали в работе, чаще всего причиной своих соискательских неудач по своему мнению отмечали следующие особенности: экстравагантная манера одеваться (37%), татуировки (17,3%), лишний вес (10,4%), необычные украшения, пирсинг и кислотный цвет волос – более 9%, неординарная прическа, дреды и борода – 3,5%, яркий макияж – чуть более 3%.





При этом 27,1% соискателей с легкостью готовы сменить имидж и даже внешность, если им предложат большую заработную плату или лучшие условия труда. Также скорее рискнут изменить свой внешний вид ради карьеры еще 49,6% опрошенных. Чуть более 20% соискателей считают, что не готовы на внешние перемены ради лучшей работы. Другие 3% респондентов категорически отказались менять что-либо во внешнем виде ради трудоустройства.

При этом 44,3% опрошенных в целом нейтрально относятся к людям с необычной внешностью во время исполнения ими служебных обязанностей. Еще около 42% респондентов отметили, что их отношение к сотрудникам с нестандартной внешностью будет зависеть от ряда факторов: сферы деятельности работника, специфики особенностей внешности, самой ситуации и обстоятельств взаимодействия.

Что касается красоты, то каждый второй опрошенный отметил, что она вовсе не гарантия успешного трудоустройства и может даже мешать в продвижении по карьерной лестнице.

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