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12−15 августа водителям советуют не ехать в Литву через «Котловку»: на той стороне возможны сбои
Источник материала: Tut.by
На литовском пункте пропуска «Лаворишкес» (сопредельный в Беларуси — «Котловка») возможны сбои в работе,
С понедельника по четверг водителям рекомендуют выбирать другие маршруты.
12 августа Таможенный департамент начал тестирование «Модели интегрированного контроля на Лаворишкском КПП» в Вильнюсском районе. «Если у жителей есть такая возможность, мы рекомендуем пересекать границу в другом месте, через другой КПП», — сказано в сообщении таможни.
Испытательный проект в течение года будут проводить с 1 сентября 2019 года. В ходе проекта функции будут распределены между таможенниками (они будут обслуживать полосы грузового транспорта) и пограничниками (они будут обслуживать все полосы для легкового транспорта).
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Об этом предупреждает таможня соседней страны.
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