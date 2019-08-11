12−15 августа водителям советуют не ехать в Литву через «Котловку»: на той стороне возможны сбои

Источник материала: Tut.by

На литовском пункте пропуска «Лаворишкес» (сопредельный в Беларуси — «Котловка») возможны сбои в работе, сообщает издание DELFI со ссылкой на Таможенный департамент.

С понедельника по четверг водителям рекомендуют выбирать другие маршруты.

12 августа Таможенный департамент начал тестирование «Модели интегрированного контроля на Лаворишкском КПП» в Вильнюсском районе. «Если у жителей есть такая возможность, мы рекомендуем пересекать границу в другом месте, через другой КПП», — сказано в сообщении таможни.

Испытательный проект в течение года будут проводить с 1 сентября 2019 года. В ходе проекта функции будут распределены между таможенниками (они будут обслуживать полосы грузового транспорта) и пограничниками (они будут обслуживать все полосы для легкового транспорта).