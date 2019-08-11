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В Фаниполе открылась новая аптека «Планета Здоровья»
12.08.2019 — Разное | Фаниполь Online
Источник материала: Фаниполь Online
Компания ОДО «Фарм-Продукт» открыла новую аптеку «Планета Здоровья» по адресу: ул. Железнодорожная, 13.
Режим работы: 8.00-20.00 пн.-пт.; 9.00-17.00 сб.-вс.
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Компания ОДО «Фарм-Продукт» открыла новую аптеку «Планета Здоровья» в Фаниполе.
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