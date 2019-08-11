В Фаниполе открылась новая аптека «Планета Здоровья»

Источник материала: Фаниполь Online

Компания ОДО «Фарм-Продукт» открыла новую аптеку «Планета Здоровья» по адресу: ул. Железнодорожная, 13.





Режим работы: 8.00-20.00 пн.-пт.; 9.00-17.00 сб.-вс.

Телефон: +375-44-788-15-06.

В аптеке Вас ждёт:

- широкий ассортимент лекарственных средств и БАДов, медицинской техники, дермокосметики, товаров оптики.

- купоны на скидку на вторую покупку(при покупке от 15 рублей по 09.11.2019)

- постоянные акции, товары со знаком "Супер цена"