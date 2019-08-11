Шутка удалась. Актёр «Сватов» намекнул на продолжение сериала

Источник материала: СТВ

Даниил Белых, сыгравший Максима Ковалева в сериале «Сваты», стал гостем программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». В ней актер намекнул на продолжение сериала в шуточной форме.

Даниил Белых:

По всей видимости, будет продолжение сериала, который будет называться «Золовка». Ну там, тесть, сват, золовка, правильно?



Кадр из сериала «Сваты»

Этой фразой актер подогрел интерес поклонников проекта, которые активно обсуждают продолжение сериала в соцсетях. «Сваты» состоят из шести сезонов, которые подробно рассказывают о жизни семьи Будько-Ковалевых. В сети уже давно появилась информация о том, что готовится седьмой сезон сериала. Его съемки проходили в Беларуси , а дата выхода на экраны остается до сих пор неизвестной.