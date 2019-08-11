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Шутка удалась. Актёр «Сватов» намекнул на продолжение сериала
Источник материала: СТВ
Даниил Белых, сыгравший Максима Ковалева в сериале «Сваты», стал гостем программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». В ней актер
Даниил Белых:
Этой фразой актер подогрел интерес поклонников проекта, которые активно обсуждают продолжение сериала в соцсетях. «Сваты» состоят из шести сезонов, которые подробно рассказывают о жизни семьи Будько-Ковалевых. В сети уже давно появилась информация о том, что готовится седьмой сезон сериала. Его съемки
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Даниил Белых, сыгравший Максима Ковалева в сериале «Сваты», стал гостем программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». В ней актер намекнул на продолжение...
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