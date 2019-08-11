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В Лиде поставили памятник Гедимина

12.08.2019 18:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня в Лиде установили памятник великому князю Гедимину. Не так давно у подножья замка появился постамент, который сегодня наконец дождался своего почетного хозяина, пишут «Принёманские вести».



Это совместная работа скульпторов Сергея Оганова (он родом из Лиды) и Ольги Нечай.

Торжественное открытие памятника будет приурочено к празднованию Дня города в начале сентября.
 
 
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Сегодня в Лиде установили памятник великому князю Гедимину. Не так давно у подножья замка появился постамент, который сегодня наконец дождался своего почетного...
 
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